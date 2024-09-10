نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024.
حيث ستشهد البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة. إليكم تفاصيل الطقس المتوقعة:
حالة الطقس نهارًا:
- القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية: شديد الحرارة.
- جنوب البلاد: شديد الحرارة، حيث قد تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية.
- القاهرة: من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة 38 درجة مئوية.
حالة الطقس ليلًا:
- أغلب الأنحاء: مائل للحرارة ورطب.
تنبيهات وتحذيرات:
- أشعة الشمس: يجب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر الإمكان، حيث تسود أجواء شديدة الحرارة نهارًا.
- الشبورة المائية: من المتوقع تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
نصائح لقائدي السيارات:
- تخفيف السرعة: يُنصح بتخفيف السرعة عند القيادة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية بسبب انخفاض الرؤية.
- الاحتياطات: توخي الحذر حفاظًا على سلامة الركاب والمارة.
حالة البحرين:
- البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر: معتدلة.
- ارتفاع الموج: من 1.5 متر إلى مترين.
- الرياح: شمالية غربية.