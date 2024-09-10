نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024.

حيث ستشهد البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة. إليكم تفاصيل الطقس المتوقعة:

حالة الطقس نهارًا:

القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية: شديد الحرارة.

شديد الحرارة. جنوب البلاد: شديد الحرارة، حيث قد تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية.

شديد الحرارة، حيث قد تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية. القاهرة: من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة 38 درجة مئوية.

حالة الطقس ليلًا:

أغلب الأنحاء: مائل للحرارة ورطب.

تنبيهات وتحذيرات:

أشعة الشمس: يجب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر الإمكان، حيث تسود أجواء شديدة الحرارة نهارًا.

يجب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر الإمكان، حيث تسود أجواء شديدة الحرارة نهارًا. الشبورة المائية: من المتوقع تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

نصائح لقائدي السيارات:

تخفيف السرعة: يُنصح بتخفيف السرعة عند القيادة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية بسبب انخفاض الرؤية.

يُنصح بتخفيف السرعة عند القيادة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية بسبب انخفاض الرؤية. الاحتياطات: توخي الحذر حفاظًا على سلامة الركاب والمارة.

حالة البحرين: