بوريل: أجريت نقاشا معمقا مع الرئيس السيسي في القاهرة حول غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 06:40 مساءً - قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية و الأمنية بالاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل إنه أجرى اليوم الإثنين نقاشا معمقا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة حول قطاع غزة والأزمات ذات الصلة التي تؤثر على مصر، والحاجة إلى منع المزيد من التصعيد.

ووصف بوريل - في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس "- الاتحاد الأوروبي ومصر بأنهما "شريكان استراتيجيان" على كافة المستويات، من التنمية الاقتصادية إلى تحقيق السلام في جميع أنحاء المنطقة.