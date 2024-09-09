الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 62 مليون و287 ألف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 05:25 مساءً - خالد عبدالغفار: حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 62 مليون و287 ألف خدمات مجانية خلال 39 يوما

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 62 مليون و287 ألفا و884 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الأحد 8 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و773 ألفا و824 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 657 ألفا و378 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 422 ألفا و513 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 108 آلاف و2 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 52 ألفا و480 خدمة، بالإضافة لتقديم 93 ألفا و431 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 46 ألفا و235 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 45 ألفا و605 خدمات، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 233 ألفا و247 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 5 آلاف و635 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 11 ألفا و260 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 2361 عمليات ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 24 ألفا و115 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ71 ألفا و562 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».