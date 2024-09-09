رئيس الوزراء يتابع جهود وضع حلول مستدامة لمشكلات ترعة الإسماعيلية وفروعها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 04:29 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماعاً، لمتابعة جهود وضع حلول مستدامة لمشكلات ترعة الإسماعيلية وفروعها بما يسهم في انتظام منظومة الري، وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والعقيد دكتور بهاء الغنام، مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على وضع حلول مستدامة لمشكلات ترعة الإسماعيلية وفروعها، وذلك بما يسهم في انتظام منظومة الري، مع التأكيد على ضرورة التعامل مع المخالفات والسحب الجائر للمياه منها.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف المنظومة المائية على ترعة الإسماعيلية، حيث تمت الإشارة إلى أن ترعة الإسماعيلية تتغذي مباشرة من نهر النيل وتخدم زماما زراعيا في محافظات القليوبية والشرقية والإسماعيلية، كما أنها تُعد المصدر الرئيسي لمياه الشرب في محافظات القليوبية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء، وعدد من المدن الجديدة وهي: الشروق، وبدر، والعاشر من رمضان، والعاصمة الإدارية الجديدة بكمية مياه شرب تصل إلى أكثر من 9 ملايين متر مكعب/ يوم.

وتطرق الاجتماع إلى الموقف الحالي لأعمال سحب المياه من ترعة الاسماعيلية، وما يتم اتخاذه من إجراءات فنية عاجلة للتعامل مع المشكلات الخاصة بها بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وكذا القيام بعمل حصر على الطبيعة للفتحات والمآخذ على طول الترعة، وما تم من توجيه إنذارات لما تم حصره من المخالفين على الترعة لتقنين أوضاعهم، وذلك بهدف إحكام إدارة الموارد المائية للترعة.

وأضاف المتحدث الرسمي: استعرض الاجتماع، نتائج الاجتماعات التي عُقدت للجنة المشكلة لتحديد التعديات الموجودة على مسار ترعة الإسماعيلية، وتوصيف أسلوب الري المستخدم، سواء بالغمر، أو الري الحديث، والمقترحات والتوصيات المطروحة للتعامل مع مختلف المشكلات التي تواجه الترعة.