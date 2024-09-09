عاجل - المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية: ندرك جهود مصر لمواجهة الهجرة غير الشرعية

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت يلفا يوهانسون، المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية والهجرة، أن الاتحاد الأوروبي يدرك جهود مصر المبذولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وهناك تعاون مشترك وخطوات قبل شهور قليلة.

وقال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن مصر تواجه أزمات متلاحقة في محيطها الإقليمي، غير مسبوقة، مشيرا إلى أنه لا نجد في الماضي الحديث أو المعاصر، أن واجهت مصر أزمات من كل الجهات الجغرافية والاستراتيجية في توقيت واحد، وهناك أزمات في الحدود الشرقية والغربية والجنوبية.

وأضاف عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع المفوضة الأوروبية لشؤون الهجرة، أن كل هذا يضع أعباءً ومسؤوليات جسيمة على كاهل الدولة المصرية، التي لولا قوة مؤسساتها لم يكن من الممكن أن تتعامل مع هذه الأزمات بهذا القدر من القوة والفاعلية.