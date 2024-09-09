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محافظ الجيزة يشهد فعاليات افتتاح جامعة باديا بمدينة أكتوبر الجديدة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يشهد فعاليات افتتاح جامعة باديا بمدينة أكتوبر الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، فعاليات افتتاح جامعة باديا بمدينة أكتوبر الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي والمهندس شريف الشربيني وزير الاسكان ومشاركة عدد من الوزراء والمحافظين، وأعضاء مجلس النواب والسفراء والإعلاميين والرؤساء التنفيذيين لعدد من أبرز الشركات العاملة فى السوق المصرية فى العديد من القطاعات.

وأكد محافظ الجيزة في تصريحات له ان جامعة باديا تمثل شراكة هامة بين الدولة المصرية والقطاع الخاص وسوف تسهم في رفع مستوى التعليم العالي وتوفير فرص تعليمية متميزة للطلاب خاصه بتعاونها مع عددًا من الجامعات والمؤسسات المحلية والدولية لتقديم برامج أكاديمية وبحثية عالمية بما يسهم في تخريج أجيال جديدة من الخريجين القادرين على الابتكار والإبداع والمساهمة في التصدى للتحديات التي تواجه المجتمع بما يتوائم مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

وفى مستهل الاحتفالية التى أقيمت بمناسبة تدشين خمس كليات بجامعة باديا، والتى تقام بالشراكة مع جامعة تكساس الأمريكية تم عرض فيلمًا قصيرًا عن الجامعة، وما تتمتع به من إمكانات ومقومات تعليمية حديثة، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه الجامعة تأتى نتاجا للتعاون بين شركتى "بالم هيلز" إحدى الشركات الرائدة فى مجال التطوير العقاري، و"تعليم" لخدمات الإدارة، هذه الشركة الرائدة فى مجال خدمات التعليم الجامعي، وأنه اعتبارًا من الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2024- 2025، سوف يتم بدء الدراسة بكليات "الطب البشري"، و"طب الأسنان"، و"العلاج الطبيعي"، و"إدارة الأعمال والاقتصاد التطبيقي"، و"الحاسبات وعلوم البيانات".

وتقام جامعة باديا على مساحة 167 ألف متر مربع، وستخدم أكثر من 12 ألف طالب وطالبة، وستوفر الجامعة خدمات تعليمية، ورياضية وترفيهية، وهو ما يسهم فى اتاحة تجربة جامعية متكاملة وممتعة بالإضافة إلى مسار تعليم وتدريب مهنى بالشراكة مع أكبر المؤسسات الصناعية والخدمية لإعداد الطلاب وتهيئتهم لمتطلبات المستقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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