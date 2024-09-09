نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض مشروع ترويجي لمسار العائلة المقدسة بتقنية الواقع الافتراضي "VR" بنقابة الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم اللجنة الثقافية والفنية في نقابة الصحفيين بالتعاون مع إحدى مؤسسات التنمية وإحياء التراث، مبادرة لعرض المشروع الترويجي لمسار العائلة المقدسة بتقنية الواقع الافتراضي "VR"، وبسبع لغات في خريطة تفاعلية، تشرح المسار بأحدث التقنيات التكنولوجية، وجولة بالواقع الافتراضي لنقاط المسار، التي تحتوي على شواهد أثرية من سيناء إلى محافظة أسيوط بصعيد مصر، ومعرفة 25 نقطة للمسار في كل ربوع مصر.

يأتي ذلك يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر حتى الأربعاء 18 سبتمبر 2024م، بالدور الرابع في النقابة، على أن تعقد محاضرات بعنوان " الخُطى المقدسة.. كنز تنفرد به مصر بين إنجازات الحاضر وتكنولوجيا المستقبل.. مسار العائلة المقدسة في مصر"، ويحاضر فيها أساتذة الجامعات المتخصصين في السياحة والآثار من الساعة السابعة مساءً، حتى العاشرة بقاعة طه حسين في الدور الرابع.