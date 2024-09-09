قيمتها 210 ملايين جنيه.. ضبط 175 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون بحوزة عنصر إجرامي بمطروح

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 02:31 مساءً - إدراكا من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء والشباب، وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام أحد العناصر الإجرامية، بالإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة الضبعة بمديرية أمن مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العلمين، وعُثر بحوزته على 175 ألف قرص مخدر لعقار «الكبتاجون»، مبلغ مالى «متحصلات بيع نشاطه الإجرامي».

بمواجهته أقر بحيازته للأقراص المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (210 مليون جنيه تقريباً). وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.