وزير الخارجية: توافق في الرؤى بين مصر والدنمارك على ضرورة مكافحة الإرهاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 02:30 مساءً - أكد بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، أنه اتفق مع وزير الخارجية الدنماركي على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين وضخ مزيد من الاستثمارات المشتركة.

وشدد وزير الخارجية والهجرة، خلال حديثه في مؤتمر صحفي مشترك بينه ونظيره الدنماركي، المُذاع عبر شاشة “القاهرة الإخبارية”، أن هناك توافق في الرؤى بين مصر والدنمارك على ضرورة مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أنه ناقش مع نظيره الدنماركي الأزمة في قطاع غزة وما يعانيه الفلسطينيون من كارثة إنسانية على مدار 10 أشهر.

وأوضح وزير الخارجية، أنه لا حل في المنطقة دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مضيفًا: “استمرار إغلاق الاحتلال الإسرائيلي الجانب الفلسطيني من معبر رفح يحول دون إدخال المساعدات الإنسانية لغزة”.

وتابع وزير الخارجية: “ناقشنا الوضع الكارثي في السودان وأكدنا ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري.. ونؤكد أهمية النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون أي قيود”.