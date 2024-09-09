نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت معدلات البحث تتزايد بشكل كبير عن نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني، وذلك عقب انتهاء الطلاب من امتحانات الدور الثاني والتي اختتمت يوم 3 سبتمبر 2024. ويترقب الطلاب موعد إعلان النتيجة بفارغ الصبر، حيث تتم الآن المراجعات النهائية لأوراق الإجابات تمهيدًا لعرض النتيجة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني في وقت قريب جدًا بعد انتهاء جميع أعمال التصحيح والمراجعة. يمكن للطلاب من شعبة علمي علوم، علمي رياضة، وأدبي الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي للوزارة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني

وللاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني، يمكن للطلاب الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم، وسيتم تفعيل الرابط بمجرد إعلان النتيجة رسميًا.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني

وللحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني، يجب على الطلاب اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم. اختيار "الخدمات الإلكترونية". النقر على "نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني". إدخال رقم الجلوس والبيانات المطلوبة. الضغط على "عرض النتيجة".

وبمجرد الانتهاء من هذه الخطوات، ستظهر النتيجة فور الإعلان عنها رسميًا.

تنسيق المرحلة الثالثة 2024

كما أعلن مكتب التنسيق عن بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2024 لطلاب الثانوية العامة الناجحين في امتحانات الدور الأول والطلاب المتخلفين عن تسجيل رغباتهم في المرحلتين الأولى والثانية. يبدأ التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة اعتبارًا من 10 سبتمبر 2024 ويستمر حتى 12 سبتمبر 2024.

مجموع درجات الثانوية العامة 2024

ويبلغ مجموع درجات الثانوية العامة 2024 لجميع المواد 410 درجات، ويتم توزيعها على النحو التالي:

شعبة علمي علوم:

اللغة العربية: 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى: 50 درجة

اللغة الأجنبية الثانية: 40 درجة

الكيمياء: 60 درجة

الفيزياء: 60 درجة

الأحياء: 60 درجة

الجيولوجيا والعلوم البيئية: 60 درجة

شعبة علمي رياضة:

اللغة العربية: 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى: 50 درجة

اللغة الأجنبية الثانية: 40 درجة

الجبر والهندسة الفرعية: 30 درجة

التفاضل والتكامل: 30 درجة

الاستاتيكا: 30 درجة

الديناميكا: 30 درجة

الكيمياء: 60 درجة

الفيزياء: 60 درجة

شعبة الأدبي:

اللغة العربية: 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى: 50 درجة

اللغة الأجنبية الثانية: 40 درجة

الفلسفة والمنطق: 60 درجة

الجغرافيا: 60 درجة

التاريخ: 60 درجة

علم النفس والاجتماع: 60 درجة

نسب النجاح في الثانوية العامة 2024

وأعلن وزير التربية والتعليم عن نسب النجاح في الثانوية العامة 2024، حيث بلغت النسبة العامة على مستوى الجمهورية 81.3%، وشهدت هذه النسبة ارتفاعًا مقارنة بالعام الماضي الذي سجلت فيه نسبة النجاح 78.81%.

نسب النجاح حسب الشعب:

شعبة علمي علوم : 80%

: 80% شعبة علمي رياضة : 86%

: 86% شعبة الأدبي: 80%

مقارنة بنسب النجاح في الثانوية العامة 2023