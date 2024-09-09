وزير البترول: حوافز الاستثمار وتوافر التكنولوجيا الحديثة يقدمان فرصاً جيدة لزيادة الإنتاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 01:33 مساءً - أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن حوافز الإستثمار الجديدة لشركاء الإنتاج و توافر التكنولوجيا الحديثة يقدمان فرصاً جيدة لزيادة إنتاج البترول والغاز من الصحراء الغربية ومواجهة تحديات التناقص الطبيعى للحقول .

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة بدرالدين للبترول عبر الفيديوكونفرانس لإعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2023/ 2024 بحضور قيادات قطاع البترول ومسؤولى شركات كايرون انرجى وكابريكورن الإنجليزية شركاء قطاع البترول في شركة بدرالدين .

و لفت الوزير الى أهمية زيادة أنشطة الحفر خلال الفترة المقبلة في الصحراء الغربية ودعم الاستفادة من التكنولوجيات المختلفة في عمليات الاستكشاف والإنتاج والتي تساعد فرق عمل الإنتاج البترولى على مواجهة تحديات الإنتاج وتسهم في فتح آفاق جديدة لإستغلال الإمكانات الجيدة في مناطق الصحراء الغربية ، مشيراً الى ان فرق عمل شركات انتاج البترول بالمنطقة تبذل جهوداً كبيرة رغم كل التحديات مما يجعلنا نعول عليها لتقديم المزيد في سبيل إطلاق الإمكانات البترولية والغازية الكاملة بمناطق العمل ، مؤكداً على تقديم الدعم الكامل من الوزارة في هذا الصدد في ظل تعاون وتكاتف من الجميع .

واعرب الوزير عن تقديره لجهود فرق العمل في مواقع بدرالدين للبترول وحرصه على تفقد مواقع عملهم والالتقاء بهم للوقوف على مايقومون به من مجهودات ، كما اعرب عن شكره لشركاء الإنتاج في بدرالدين مؤكداً على العمل بروح الفريق .

واستعرض المهندس اشرف عبدالجواد رئيس شركة بدرالدين للبترول جهودها المبذولة في مجال الاستكشاف والإنتاج بحقول الشركة بالصحراء الغربية في اطار العمل على تحسين الإنتاجية ومواجهة تحديات التناقص الطبيعى وذلك بالتوازى مع توفير بيئة عمل آمنة كأولوية قصوى و تنفيذ مشروعات البعد البيئي وخفض الانبعاثات ، مشيراً الى الإلتزام بتنفيذ البرنامج المخطط بالموازنة لحفر 5 ابار استكشافية جديدة حيث تم التوصل الى 3 آبار استكشافية ناجحة ، وأنه تم الانتهاء من ربط 20 بئراً على خطوط الإنتاج بمناطق بدرالدين للبترول و تنفيذ برنامج موسع لصيانة الآبار ، وبلغت معدلات الإنتاج خلال العام أكثر من 67 الف برميل مكافىء يومياً بواقع 217 مليون قدم مكعب غاز و أكثر من 28 الف برميل زيت خام ومتكثفات ، فيما بلغت الاستثمارات التي ضخها 295 ملايين دولار ، كما تم المضي في مشروع إعادة معالجة البيانات السيزمية لمساحة 2000 كم مربع كخطوة هامة لدعم عمليات الاستكشاف الجديدة .

و تناول رئيس بدرالدين جهود ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة في مواقع الشركة ، موضحاً النتائج الإيجابية التي اسفرت عنها الإجراءات والمشروعات المختلفة في مجال الحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات التي ساهمت في خفض مايقرب من 18 الف طن مكافىء من ثانى أكسيد الكربون خلال العام و تقليل انبعاثات غازات الشعلة الى أقل مستوى ممكن بشكل ملموس مقارنة بالعامين السابقين، وذلك بعد استكمال مشروعات الاستفادة من غازات الشعلة بمنطقه حقول بدر 3 واستخدامها اقتصادياً كوقود بدلاً من حرقها ، وجار حالياً استكمال مشروعات تقليل انبعاثات غازات الشعلة وترشيد استهلاك الوقود البترولى واحلال الطاقة المتجددة محله وذلك بمواقع نياج وعلم الشاويش.

ومن جانبها أكدت اليانور راولى المدير التنفيذي لشركة كابريكورن انرجى مصر الإلتزام بأنشطة وبرامج الحفر ، مشيرة الى طموح الشركة بالتعاون مع قطاع البترول لتنفيذ برنامج هام للتغلب على تحديات التراجع في الإنتاج ، ومساعيها لإضافة آبار جديدة على خريطة إنتاج الغاز الطبيعى الفترة المقبلة ، معربة عن تقديرها لجهود فرق العمل في بدرالدين خلال العام الآخير مشيدة بما تحقق من نتائج هامة في مجال خفض انبعاثات الكربون .

وشهدت الجمعية العامة ايضاً استعراض التقدم في مجال التحول الرقمى بشركة بدرالدين ، وانشاء مركز معلومات متطور يشمل العنصر البشرى ومنظومة معلومات السلامة والصحة المهنية والبيانات الجغرافية ومتابعة الانبعاثات وكفاءة الطاقة وغيرها من المجالات الداعمة لتحقيق اهداف العمل .