نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكتبة نقابة الصحفيين تتيح 257 وثيقة ومرجعًا عن فلسطين والصراع العربي الصهيوني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مكتبة نقابة الصحفيين عن إتاحة مجموعات متنوعة من المصادر، والمراجع، والوثائق الخاصة بفلسطين في مقر المكتبة بالدور الثاني، كمراجع لأعضاء النقابة يمكنهم الاطلاع عليها، والاستفادة منها.

وتتضمن المصادر والمراجع ملف وثائق فلسطين في مجلد، الذي يضم كل وثائق القضية الفلسطينية بدايةً من نداء شبتاي زفي إلى اليهود عام 1798م، وتتنوع الوثائق في هذا المجلد من حيث القوانين، ومحاضر الاجتماعات، والقرارات والمعاهدات، وسجل المعارك، والبرقيات والاتفاقيات، ونصوص المحادثات.

كما تتضمن بعض المراجع، التي تدور حول طبيعة الكيان الصهيوني مثل (إسرائيل 2020م، خطتها التفصيلية لمستقبل الدولة والمجتمع، مبادئ التخطيط البعيد)، و(الدولة والدين في إسرائيل)، و(الحياة السياسية في إسرائيل)، و(رواية بن جوريون للتاريخ)، و(في داخل إسرائيل)، وغيرها من المراجع، التي تعطي تصورًا كاملًا حول الصراع العربي مع الكيان الصهيوني، فضلًا عن الكشافات، التي تحصر كل ما كُتب في إحدى القضايا الفلسطينية مثل كشافات القدس، التي تضم كل ما كُتب عن مدينة القدس، وسلسلة محاضر الكنيست، وهذه المصادر التي يبلغ عددها 257 متاحة للاطلاع.