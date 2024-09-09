نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تعلن أرقام غرف العمليات بكل حي ومركز لتسهيل تلقي البلاغات والشكاوى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على أهمية تحقيق أعلى درجات التفاعل الإيجابي مع كافة الموضوعات التى ترصدها غرف العمليات فى مختلف القطاعات، وسرعة إيجاد الحلول والبدائل الممكنة فى إطار القانون للتسهيل على المواطنين فى مختلف نواحي معيشتهم، وبما يضمن أفضل أداء تنفيذى فى مجال الخدمات والمرافق.

كما أكد محافظ الجيزة على أهمية ضمان الاتصال الفعال بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات بالوحدات المحلية، والمصالح الحكومية لسرعة التجاوب مع أية بلاغات أو شكاوى عاجلة فى كافة القطاعات.

وفي ذلك الاطار وانطلاقا من حرص محافظة الجيزة على زيادة فاعلية منظومة تلقي البلاغات والشكاوى وسرعة المعالجة والرد على المواطنين تم تخصيص غرفة عمليات فرعية بكل حى ومركز ومدينة بنطاق المحافظة وذلك لتلقى الشكاوى والبلاغات وتسريع وتيرة البحث والمعالجة والرد والتى تعمل على مدار الساعة.

وعلى أن تستمر غرفة العمليات المركزية بإستقبال الشكاوى والبلاغات على أرقام الخطوط التالية 35855722- 35863004- 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على ارقام 01016050453 بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www. shakwa. eg وذلك في إطار التوسع في إتاحة سبل التواصل وتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين بالإلتزام بالرقم المخصص لتلقى الشكاوى والبلاغات وفقًا لنطاق كل حالة وذلك لتمكين العاملين بالمنظومة من التفاعل مع الحالات الواقعة بنطاق إختصاصهم ولضمان كفاءة العمل، على أن يتم اللجوء للأرقام الخاصة بغرفة العمليات المركزية فى حالة عدم تلقى إستجابة من الغرف الفرعية.

وإذ تؤكد محافظة الجيزة للمواطنين على أن جميع العاملين بالمنظومة قد تم تأهيلهم وفق أعلى مستويات الجودة للتعامل مع شكاوى المواطنين وأن الجميع يعمل لغرض رئيسى وهو توفير أفضل الخدمات للمواطنين وتقديم المساعدة لهم بشكل يرقى لمستوى توقعاتهم فى مقدمي الخدمة.

وفيما يلى بيان بأرقام غرف العمليات الفرعية بنطاق المحافظة.