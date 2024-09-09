نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2024 وبيان درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء، موضحة أن الطقس سيستمر حارًا ورطبًا خلال النهار على أغلب المناطق، بينما يكون شديد الحرارة في جنوب البلاد وجنوب سيناء.

أما خلال الليل، فيكون الطقس مائلًا للحرارة مع استمرار الرطوبة.

طقس اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2024:

أشارت الهيئة إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مما يساهم في تلطيف الأجواء أحيانًا. ورغم ذلك، من المتوقع أن تظل الأجواء حارة بشكل عام.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 10 سبتمبر 2024:

ذكرت الأرصاد الجوية أنه ابتداءً من غدٍ الثلاثاء وحتى الجمعة المقبلة، سيحدث ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 4 إلى 5 درجات مئوية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء:

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

العظمى: 37 درجة

المحسوسة: 38 درجة

السواحل الشمالية:

العظمى: 37 درجة

المحسوسة: 39 درجة

جنوب سيناء:

العظمى: 37 درجة

المحسوسة: 39 درجة

شمال الصعيد:

العظمى: 38 درجة

المحسوسة: 40 درجة

جنوب الصعيد:

العظمى: 41 درجة

المحسوسة: 42 درجة

تحذير من موجة حارة:

تشير الهيئة إلى أن درجات الحرارة المرتفعة تستدعي الحذر، خاصة في مناطق الجنوب، حيث ستكون شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة.