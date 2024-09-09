نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: ضبط 2252 قضية تموينية بإجمالي 125 طنا خلال حملات مكبرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بتكثيف جهود الرقابة وضبط الأسواق لضمان سلامة السلع المتداولة والمعروضة للمواطنين.

واطلع المحافظ على تقرير مباحث التموين الخاص بنتائج عدد من الحملات التفتيشية لرصد المخالفات بأسواق المحافظة بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن.

وأشار محافظ الجيزة ان الحملات أسفرت عن ضبط ٢٢٥٢ قضية تموينية بإجمالي مضبوطات بلغت ١٢٥ طن سلع ومواد مواد غذائية و٢٧٦٥١ لتر زيت وسولار.

كما شملت المضبوطات ١٦٤٣ قضية بمجال المحال العامة لإدارة منشأة دون ترخيص وعدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأعلى من السعر الرسمى.

كما تضمنت المضبوطات ٦٢ قضية بمجال الغش التجارى والتدليس شملت ( سكر، سمن، زيت، ملبن، شوكولاتة، دقيق، سجائر، أرز، مكرونة، كبدة، رنجة، فسيخ، خضروات مجففة، مرقة دجاج، ألوان صناعية، حلوى، عسل أسود، أسمنت، ألوان صناعية، خل(

بالإضافة إلى ٥٤٤ قضية بقطاع المخابز للإستيلاء على دقيق بلدى مدعم ونخالة وإنتاج خبز أقل من المواصفات وإدارة مخبز دون ترخيص.

كما تمكنت الجهود من ضبط ٣ قضايا في مجال البدالين التموينين للتجميع والاستيلاء علي سكر تمويني وزيت طعام تمويني المدعم من قبل الدولة بإجمالي ٥ طن و٢٠٠ كجم و٩٥٠ لتر.