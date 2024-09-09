انت الأن تتابع خبر حقيقة انخفاض سعر السلع الغذائية أبرزها السكر البيض والزيت والمكرونة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - انخفاض سعر السلع الغذائية أبرزها السكر البيض والزيت والمكرونة.. يتساءل المواطنون عن مدى صحة انخفاض أسعار السلع الغذائية في الفترة الحالية، في إطار جهود الحكومة المستمرة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري. وقد شهدت أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية تراجعًا ملحوظًا، بما في ذلك السكر والشاي والفول والعدس، بالإضافة إلى البيض وزيت الذرة والمكرونة.
وفي هذا السياق
- أوضح خالد عيش، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، أن انخفاض الأسعار يعود إلى الجولات التفقدية التي يقوم بها وزير التموين لمراقبة الأسعار. وأكد أن الحكومة تتخذ مجموعة من الإجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
انخفاض سعر السلع الغذائية
انخفاض سعر السلع الغذائية
- وأضاف عيش، في تصريحات ، أن هناك استجابة إيجابية من جميع الغرف التجارية المعنية بالسلع الغذائية، حيث تسعى هذه الغرف لدعم الحكومة في تنفيذ خطتها لخفض الأسعار. وأشار إلى أن الغرف التجارية وضعت جدولًا زمنيًا للتعامل مع التجار في كل محافظة، بالتنسيق مع المحافظين.
- كما أشار عيش إلى أن انخفاض الأسعار يرتبط بشكل أكبر بسعر الصرف بدلاً من زيادة المعروض، حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى زيادة الأسعار، بما في ذلك مدخلات الإنتاج، مما يؤثر على الطاقة الإنتاجية. ومع ذلك، يمكن أن تنخفض أسعار السلع عندما تنخفض أسعار مدخلات الإنتاج.
حقيقة تراجع سعر السلع الغذائية
- من جهتها، أكدت شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية أن المزيد من السلع ستشهد انخفاضًا في الفترة المقبلة. وأوضح حازم المنوفي، عضو الشعبة، أن أسعار السلع الغذائية الأساسية في السوق المحلية انخفضت بنسب تتراوح بين 5 و8% خلال الشهر الماضي.
- وكشف المنوفي عن أسباب تراجع انخفاض سعر السلع الغذائية الأساسية مثل الزيت والمكرونة وطبق البيض، مشيرًا إلى أن تكاليف الإنتاج انخفضت نتيجة تراجع أسعار مدخلات الإنتاج مثل الأعلاف والدقيق والحبوب الزيتية.
- أوضح المنوفي أن تراجع أسعار السلع الغذائية يمكن تفسيره بتوفرها في السوق المحلية، حيث أن المعروض يلبي احتياجات المستهلكين.. ويرجع ذلك إلى توفر النقد الأجنبي والدولار اللازم للاستيراد في البنوك، مما أدى إلى زيادة كميات مدخلات الإنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية للمصانع. ومن المتوقع أن يستمر انخفاض الأسعار لمزيد من السلع الغذائية، بما في ذلك الألبان والأجبان بمختلف أنواعها.