حقيقة انخفاض سعر السلع الغذائية أبرزها السكر البيض والزيت والمكرونة

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رياض - احمد صلاح - انخفاض سعر السلع الغذائية أبرزها السكر البيض والزيت والمكرونة.. يتساءل المواطنون عن مدى صحة انخفاض أسعار السلع الغذائية في الفترة الحالية، في إطار جهود الحكومة المستمرة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري. وقد شهدت أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية تراجعًا ملحوظًا، بما في ذلك السكر والشاي والفول والعدس، بالإضافة إلى البيض وزيت الذرة والمكرونة.

وفي هذا السياق

أوضح خالد عيش، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، أن انخفاض الأسعار يعود إلى الجولات التفقدية التي يقوم بها وزير التموين لمراقبة الأسعار. وأكد أن الحكومة تتخذ مجموعة من الإجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

انخفاض سعر السلع الغذائية

انخفاض سعر السلع الغذائية

وأضاف عيش، في تصريحات ، أن هناك استجابة إيجابية من جميع الغرف التجارية المعنية بالسلع الغذائية، حيث تسعى هذه الغرف لدعم الحكومة في تنفيذ خطتها لخفض الأسعار. وأشار إلى أن الغرف التجارية وضعت جدولًا زمنيًا للتعامل مع التجار في كل محافظة، بالتنسيق مع المحافظين.

كما أشار عيش إلى أن انخفاض الأسعار يرتبط بشكل أكبر بسعر الصرف بدلاً من زيادة المعروض، حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى زيادة الأسعار، بما في ذلك مدخلات الإنتاج، مما يؤثر على الطاقة الإنتاجية. ومع ذلك، يمكن أن تنخفض أسعار السلع عندما تنخفض أسعار مدخلات الإنتاج.

حقيقة تراجع سعر السلع الغذائية