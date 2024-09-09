رئيس الوزراء: مصر تتحول إلى مركز إقليمي للتعليم على جميع المستويات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 10:33 صباحاً - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، نعمل كيفية استقطاب وإنشاء جامعات خاصة بالشراكة مع جامعات عالمية لها اسم مرموق، وفى 2014 كان عدد الجامعات حوالى 52 جامعة.. تقريبا 100 جامعة خلال 10 سنوات.. وده دليل على مدى حرص الدولة المصرية على رفع كفاءة منظومة التعليم العالي بخلاف الجامعات الحكومية وشجعنا الجامعات الأهلية والتكنولوجية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى خلال كلمته نعمل تشجيع القطاع الخاص على إنشاء الجامعات الخاصة بالشراكة مع مؤسسات تعليمية مرموقة عالميا مثل جامعة باديا.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، مصر تتحول إلى مركز إقليمى للتعليم بكافة المستويات، ونستعيد مقولة أن مصر فى السابق كانت المقصد للتعليم وذلك وفق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى سوف تحقق مصر نفس المكانة فى المنظومة التعليمية.