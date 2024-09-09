تنفيذ 816 حكم قضائى في حملة أمنية بأسوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 10:33 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.



مديرية أمن أسوان

- ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (8,7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 9,5 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى " الهيروين – الشابو") بحوزة (6 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية")، وكذا ضبط عدد (7) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (2 بندقية آلية – 3 بندقية خرطوش - 2 فرد محلى – 2خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

- تنفيذ عدد (816) حكم قضائى متنوع.



مديرية أمن دمياط

- ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم ( 7,1 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 10 كيلو جرام لمخدر البانجو – 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).. وكذا ضبط عدد (3) قطع سلاح نارى ، عبارة عن (3 فرد محلى - عدد من الطلقات) ، بحوزة (3 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.