نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظيفة صراف تذاكر مترو الأنفاق 2024: التفاصيل والشروط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتهي اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2024 فترة تلقي طلبات التقديم لوظيفة "صراف تذاكر" (كود الوظيفة 2111) بنظام التعاقد السنوي، وذلك بمقر الشئون الإدارية في مبنى حمامات القبة من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا، وفقًا للإعلان رقم 3 لسنة 2024.

نستعرض المسؤوليات المطلوبة والمواصفات التي يجب أن تتوفر في المتقدمين لشغل هذه الوظيفة.

مسؤوليات العمل لوظيفة صراف تذاكر

وظيفة صراف التذاكر تتطلب مجموعة من المسؤوليات الأساسية التي تشمل:

بيع التذاكر : يتولى الصراف بيع التذاكر العادية والكروت الذكية والاشتراكات بمختلف أنواعها من خلال شبابيك التذاكر المخصصة في محطات المترو على مدار ساعات التشغيل.

: يتولى الصراف بيع التذاكر العادية والكروت الذكية والاشتراكات بمختلف أنواعها من خلال شبابيك التذاكر المخصصة في محطات المترو على مدار ساعات التشغيل. الالتزام بالمواعيد : يجب على الصراف التواجد في مكان العمل في الوقت المحدد للوردية الخاصة به، ويلتزم بالزي المصلحي المخصص للعمل.

: يجب على الصراف التواجد في مكان العمل في الوقت المحدد للوردية الخاصة به، ويلتزم بالزي المصلحي المخصص للعمل. تشغيل الشبابيك : يفتح منفذ الصرف قبل أول قطار ومع فتح أبواب المحطة للركاب، ولا يتم غلق المنفذ إلا مع آخر قطار وبعد غلق أبواب المحطة، وفقًا لجدول الوردية.

: يفتح منفذ الصرف قبل أول قطار ومع فتح أبواب المحطة للركاب، ولا يتم غلق المنفذ إلا مع آخر قطار وبعد غلق أبواب المحطة، وفقًا لجدول الوردية. التأكد من صحة التذاكر : يتأكد الصراف من صحة بيانات التذاكر المنصرفة والاشتراكات والكروت الذكية وصحة الإيراد المتحصل من الراكب.

: يتأكد الصراف من صحة بيانات التذاكر المنصرفة والاشتراكات والكروت الذكية وصحة الإيراد المتحصل من الراكب. صيانة الماكينات: يحافظ الصراف على ماكينة الصرف ويبلغ عن أي أعطال فور حدوثها.

المواصفات المطلوبة لشغل وظيفة صراف تذاكر

حددّت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق المواصفات والشروط اللازمة لشغل الوظيفة كما يلي:

الجنس : ذكور فقط.

: ذكور فقط. المؤهل العلمي : مؤهل عالي مناسب.

: مؤهل عالي مناسب. السن : يجب ألا يزيد السن عن 35 عامًا وقت التقديم للمسابقة.

: يجب ألا يزيد السن عن 35 عامًا وقت التقديم للمسابقة. محل الإقامة : من قاطني القاهرة الكبرى.

: من قاطني القاهرة الكبرى. الإلمام باللغة الإنجليزية : يجب أن يكون التقدير لا يقل عن 50% من نتيجة اختبار تحديد المستوى في أحد معاهد اللغات.

: يجب أن يكون التقدير لا يقل عن 50% من نتيجة اختبار تحديد المستوى في أحد معاهد اللغات. الإلمام بالحاسب الآلي : الحصول على شهادة الرخصة الدولية للحاسب الآلي ICDL معتمدة.

: الحصول على شهادة الرخصة الدولية للحاسب الآلي ICDL معتمدة. الاختبارات الطبية : يجب اجتياز الكشف الطبي بالمجمع الطبي لهيئة سكك حديد مصر وتحليل المخدرات كشرط للتعيين.

: يجب اجتياز الكشف الطبي بالمجمع الطبي لهيئة سكك حديد مصر وتحليل المخدرات كشرط للتعيين. الاختبارات النفسية : اجتياز الاختبارات النفسية.

: اجتياز الاختبارات النفسية. الاختبارات الشخصية : اجتياز الاختبارات الشخصية.

: اجتياز الاختبارات الشخصية. الخدمة العسكرية : يجب أداء الخدمة العسكرية أو أن يكون معافى.

: يجب أداء الخدمة العسكرية أو أن يكون معافى. نظام العمل: قبول العمل بنظام الورادي الصباحية والمسائية والليلية.

تُعقد الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين في مواعيد محددة بناءً على الإجراءات المعمول بها.