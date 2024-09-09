نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2024 وتفاصيل إضافية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2024 ليكون في 15 سبتمبر 2024.

يمكن للمستفيدين الحصول على الدعم النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو عبر البنوك، أو من مكاتب البريد باستخدام بطاقة "فيزا تكافل وكرامة".

الإضافة الجديدة

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إضافة 50 ألف أسرة جديدة إلى برنامج تكافل وكرامة في أغسطس 2024. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتوسيع نطاق الدعم وإنهاء قوائم الانتظار لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

إجراءات متابعة الصرف

وزارة التضامن الاجتماعي قد شكلت غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الصرف، بالتنسيق مع مديري مديريات التضامن على مستوى الجمهورية.

ستعمل هذه الغرفة على معالجة أي معوقات قد تطرأ خلال عملية الصرف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بفعالية.

المشروطية الصحية لبرنامج الدعم

في إطار البرنامج، نظمت مديريات التضامن فعاليات للتعريف بالمشروطية الصحية التي تتضمن: