ضبط 125 طن مواد غذائية بإجمالي 2252 قضية تموينية في الجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 09:32 صباحاً - وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بتكثيف جهود الرقابة وضبط الأسواق لضمان سلامة السلع المتداولة والمعروضة للمواطنين .

واطلع المحافظ على تقرير مباحث التموين الخاص بنتائج عدد من الحملات التفتيشية لرصد المخالفات بأسواق المحافظة بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن.

وأشار محافظ الجيزة ان الحملات أسفرت عن ضبط ٢٢٥٢ قضية تموينية بإجمالى مضبوطات بلغت ١٢٥ طن سلع ومواد مواد غذائية و ٢٧٦٥١ لتر زيت وسولار.

كما شملت المضبوطات ١٦٤٣ قضية بمجال المحال العامة لإدارة منشأة بدون ترخيص و عدم حمل شهادة صحية و عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأعلى من السعر الرسمى.

كما تضمنت المضبوطات ٦٢ قضية بمجال الغش التجارى والتدليس شملت ( سكر، سمن، زيت، ملبن، شوكولاتة، دقيق، سجائر، أرز، مكرونة، كبدة، رنجة، فسيخ، خضروات مجففة، مرقة دجاج، ألوان صناعية، حلوى، عسل أسود، أسمنت، ألوان صناعية، خل).

بالإضافة إلى ٥٤٤ قضية بقطاع المخابز للإستيلاء على دقيق بلدى مدعم ونخالة وإنتاج خبز أقل من المواصفات وإدارة مخبز بدون ترخيص .

كما تمكنت الجهود من ضبط ٣ قضايا في مجال البدالين التموينين للتجميع والاستيلاء علي سكر تمويتي وزيت طعام تمويني المدعم من قبل الدولة بإجمالي ٥ طن و ٢٠٠ كجم و ٩٥٠ لتر .