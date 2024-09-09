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وزير التعليم يتفقد مدرسة النيل الدولية فرع أكتوبر للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يتفقد مدرسة النيل الدولية فرع أكتوبر للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى  محمد عبد اللطيف، صباح اليوم، زيارة تفقدية لمدرسة النيل الدولية فرع أكتوبر بمدينة ٦ أكتوبر، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ في المدارس الدولية.

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وحرص الوزير على استقبال الطلاب لدى دخولهم المدرسة، كما تفقد عددا من فصول رياض الأطفال والمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، والمعمل، وشارك طلاب المرحلة الابتدائية في طابور الصباح، وأجرى حوارا مع عدد منهم حول تحصيلهم الدراسي.

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وقد أشاد الوزير محمد عبد اللطيف بانتظام العملية الدراسية في المدرسة، مؤكدا أن مدير المدرسة هو من يحدث الفارق في ضمان تقديم منظومة تعليمية متميزة داخل أي مدرسة.

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كما وجه الوزير مديرة المدرسة باستقبال الطلاب لدى وصولهم والإشراف على مغادرتهم من المدرسة بنفسها.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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