نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 وتفاصيل صرف المعاشات في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة المالية عن تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 بمقدار 4 أيام، حيث سيبدأ صرف المرتبات من 22 سبتمبر بدلًا من الموعد المعتاد في 26 سبتمبر.
يأتي هذا التغيير كجزء من جهود الوزارة لتسهيل الإجراءات المالية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.
فيما يلي تفاصيل الصرف والتغييرات الأخيرة في المرتبات والمعاشات.
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024
- بدء الصرف: 22 سبتمبر 2024
- انتهاء الصرف: 27 سبتمبر 2024
- التأخرات: 8، 9، 10 سبتمبر 2024
أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024
- ماكينات الصراف الآلي (ATM)
- فروع البنوك المختلفة
- مكاتب البريد المصري
جدول مرتبات شهر سبتمبر 2024
|الدرجة الوظيفية
|قيمة الرواتب
|الدرجة الممتازة
|12،200 جنيه
|الدرجة العالية
|10،200 جنيه
|درجة المدير العام
|9،200 جنيه
|الدرجة الأولى
|8،200 جنيه
|الدرجة الثانية
|8،000 جنيه
|الدرجة الثالثة
|7،500 جنيه
|الدرجة الرابعة
|7،000 جنيه
|الدرجة الخامسة
|6،500 جنيه
|الدرجة السادسة
|6،000 جنيه
زيادة المرتبات
- رئيس الوزراء: الدكتور مصطفى مدبولي أوضح أن هناك احتمالية لتقديم حوافز جديدة بدلًا من زيادة الرواتب المباشرة، مثل أسعار مخفضة.
موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024
- بدء الصرف: 1 أكتوبر 2024
أماكن صرف المعاشات
- ماكينات الصراف الآلي (ATM)
- مكاتب البريد المصري
- منافذ شركة فوري
- فروع البنوك الحكومية والتجارية
- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة
حقيقة زيادة المعاشات
- زيادة 15%: تم تطبيق آخر زيادة للمعاشات في مارس 2024 بنسبة 15%. الزيادة التالية، إذا تم الإعلان عنها، ستطبق في يوليو 2025 وفقًا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019.
قيمة معاشات شهر أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة
|الشريحة
|قيمة المعاش
|الشريحة الأولى
|1،495 جنيه
|الشريحة الثانية
|1،725 جنيه
|الشريحة الثالثة
|1،840 جنيه
|الشريحة الرابعة
|2،300 جنيه
|الشريحة الخامسة
|2،645 جنيه
|الشريحة السادسة
|2،990 جنيه
|الشريحة السابعة
|3،335 جنيه
|الشريحة الثامنة
|3،680 جنيه
|الشريحة التاسعة
|4،025 جنيه
|الشريحة العاشرة
|4،370 جنيه
|الشريحة الحادية عشرة
|4،715 جنيه
|الشريحة الثانية عشرة
|5،060 جنيه
|الشريحة الثالثة عشرة
|5،405 جنيه
|الشريحة الرابعة عشرة
|11،592 جنيه
رابط الاستعلام عن المعاشات
للاستعلام عن مواعيد صرف المعاشات وقيمتها، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وتسجيل الدخول باستخدام اسم صاحب المعاش.
رابط الموقع للاستعلام: الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية