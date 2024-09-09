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تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 وتفاصيل صرف المعاشات

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 وتفاصيل صرف المعاشات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة المالية عن تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 بمقدار 4 أيام، حيث سيبدأ صرف المرتبات من 22 سبتمبر بدلًا من الموعد المعتاد في 26 سبتمبر.

يأتي هذا التغيير كجزء من جهود الوزارة لتسهيل الإجراءات المالية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

 فيما يلي تفاصيل الصرف والتغييرات الأخيرة في المرتبات والمعاشات.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

  • بدء الصرف: 22 سبتمبر 2024
  • انتهاء الصرف: 27 سبتمبر 2024
  • التأخرات: 8، 9، 10 سبتمبر 2024

أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

  • ماكينات الصراف الآلي (ATM)
  • فروع البنوك المختلفة
  • مكاتب البريد المصري

جدول مرتبات شهر سبتمبر 2024

 

الدرجة الوظيفية قيمة الرواتب
الدرجة الممتازة 12،200 جنيه
الدرجة العالية 10،200 جنيه
درجة المدير العام 9،200 جنيه
الدرجة الأولى 8،200 جنيه
الدرجة الثانية 8،000 جنيه
الدرجة الثالثة 7،500 جنيه
الدرجة الرابعة 7،000 جنيه
الدرجة الخامسة 6،500 جنيه
الدرجة السادسة 6،000 جنيه

زيادة المرتبات

  • رئيس الوزراء: الدكتور مصطفى مدبولي أوضح أن هناك احتمالية لتقديم حوافز جديدة بدلًا من زيادة الرواتب المباشرة، مثل أسعار مخفضة.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024

  • بدء الصرف: 1 أكتوبر 2024

أماكن صرف المعاشات

  • ماكينات الصراف الآلي (ATM)
  • مكاتب البريد المصري
  • منافذ شركة فوري
  • فروع البنوك الحكومية والتجارية
  • المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة

حقيقة زيادة المعاشات

  • زيادة 15%: تم تطبيق آخر زيادة للمعاشات في مارس 2024 بنسبة 15%. الزيادة التالية، إذا تم الإعلان عنها، ستطبق في يوليو 2025 وفقًا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019.

قيمة معاشات شهر أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة

الشريحة قيمة المعاش
الشريحة الأولى 1،495 جنيه
الشريحة الثانية 1،725 جنيه
الشريحة الثالثة 1،840 جنيه
الشريحة الرابعة 2،300 جنيه
الشريحة الخامسة 2،645 جنيه
الشريحة السادسة 2،990 جنيه
الشريحة السابعة 3،335 جنيه
الشريحة الثامنة 3،680 جنيه
الشريحة التاسعة 4،025 جنيه
الشريحة العاشرة 4،370 جنيه
الشريحة الحادية عشرة 4،715 جنيه
الشريحة الثانية عشرة 5،060 جنيه
الشريحة الثالثة عشرة 5،405 جنيه
الشريحة الرابعة عشرة 11،592 جنيه

رابط الاستعلام عن المعاشات

للاستعلام عن مواعيد صرف المعاشات وقيمتها، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وتسجيل الدخول باستخدام اسم صاحب المعاش.

رابط الموقع للاستعلام: الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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