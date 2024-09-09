نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس في مصر اليوم الإثنين 9 سبتمبر 2024: تحذيرات بموجة حر شديدة ودرجات حرارة استثنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد مصر اليوم الإثنين، 9 سبتمبر 2024، حالة طقس متغيرة، حيث أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا بشأن موجة شديدة الحرارة متوقعة على معظم مناطق البلاد.

من المتوقع أن تبدأ هذه الموجة يوم الأربعاء المقبل وتستمر حتى نهاية الأسبوع، وتؤثر بشكل رئيسي على مدن الدلتا، القاهرة، منطقة القناة، وصعيد مصر.

موجة حر شديدة تبدأ من الأربعاء

تأتي هذه الموجة كجزء من تقلبات الطقس المعتادة في شهر سبتمبر، ولكن ما يميزها هو شدة الحرارة التي ستصل إلى معدلات أعلى من المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عدة بيانات توضح فيها أن هذه الموجة ستكون مؤقتة لكنها تحمل في طياتها ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة.

وفقًا لخرائط الطقس وتحليل النماذج المناخية، ستشهد البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ما دفع الجهات المعنية إلى تحذير المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في فترات الذروة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين

تشير التوقعات إلى أن الطقس اليوم سيكون حارًا ورطبًا خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية.

فيما ستكون الأجواء شديدة الحرارة على مناطق جنوب البلاد. أما في الليل، فيصبح الطقس مائلًا للحرارة مع استمرار الرطوبة على معظم الأنحاء.

تحذيرات من الشبورة المائية

أشارت خرائط الطقس إلى احتمالية تكون شبورة مائية خفيفة في ساعات الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

هذا قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، وهو ما دفع الهيئة إلى نصح قائدي السيارات بتوخي الحذر والقيادة ببطء على تلك الطرق لتجنب الحوادث والحفاظ على أرواح المارة والركاب.

السحب المنخفضة والمتوسطة وتأثيرها الإيجابي

رصدت الأقمار الصناعية تكوّن سحب منخفضة ومتوسطة على المناطق الشمالية، بما في ذلك القاهرة الكبرى، ومن المتوقع أن تؤثر هذه السحب بشكل إيجابي على الطقس في تلك المناطق، حيث ستساعد في تخفيف حدة الحرارة خلال ساعات النهار.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

أما بالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، فتشير التوقعات إلى أنها ستكون معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيهما بين 1.5 إلى 2 متر، مع وجود رياح شمالية غربية نشطة.

هذا يعني أن الأنشطة البحرية ستكون ممكنة ولكن مع بعض الحذر، خاصة في فترات ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المدن المصرية

فيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مختلف المدن والمحافظات المصرية:

القاهرة : العظمى 34° / الصغرى 26°

: العظمى 34° / الصغرى 26° 6 أكتوبر : العظمى 35° / الصغرى 25°

: العظمى 35° / الصغرى 25° بني سويف : العظمى 35° / الصغرى 25°

: العظمى 35° / الصغرى 25° المنيا : العظمى 36° / الصغرى 24°

: العظمى 36° / الصغرى 24° أسيوط : العظمى 37° / الصغرى 24°

: العظمى 37° / الصغرى 24° سوهاج : العظمى 38° / الصغرى 25°

: العظمى 38° / الصغرى 25° قنا : العظمى 40° / الصغرى 26°

: العظمى 40° / الصغرى 26° الأقصر : العظمى 39° / الصغرى 25°

: العظمى 39° / الصغرى 25° أسوان : العظمى 40° / الصغرى 28°

: العظمى 40° / الصغرى 28° الإسكندرية : العظمى 32° / الصغرى 24°

: العظمى 32° / الصغرى 24° شرم الشيخ : العظمى 37° / الصغرى 28°

: العظمى 37° / الصغرى 28° الغردقة: العظمى 38° / الصغرى 29°

نصائح الأرصاد الجوية للتعامل مع الموجة الحارة

مع دخول الموجة الحارة، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين للتعامل مع هذه الظروف الجوية الاستثنائية. وتشمل هذه النصائح:

الابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس : خاصة في ساعات الذروة بين الساعة 12 ظهرًا و3 عصرًا.

: خاصة في ساعات الذروة بين الساعة 12 ظهرًا و3 عصرًا. ارتداء الملابس القطنية الخفيفة : لتقليل الشعور بالحرارة.

: لتقليل الشعور بالحرارة. شرب كميات كبيرة من المياه : للحفاظ على الجسم رطبًا وتعويض الفقد الناتج عن التعرق.

: للحفاظ على الجسم رطبًا وتعويض الفقد الناتج عن التعرق. تجنب الأماكن المغلقة والمزدحمة : قدر الإمكان خلال النهار.

: قدر الإمكان خلال النهار. الانتباه إلى التعليمات المرورية: في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية وتدني الرؤية.

تأثير الموجة الحارة على القطاعات المختلفة

من المتوقع أن تؤثر الموجة الحارة على عدة قطاعات حيوية في البلاد، منها الزراعة والصحة.

وقد تكون هناك تأثيرات سلبية على المحاصيل الزراعية، خاصة تلك التي تحتاج إلى درجات حرارة معتدلة، لذلك، ينصح المزارعون بتوفير المياه اللازمة للمحاصيل في هذه الفترة.

في القطاع الصحي، ينصح الأطباء كبار السن والأطفال بتجنب التعرض المباشر للحرارة العالية، والالتزام بالتعليمات الصحية لتجنب أي مضاعفات صحية مرتبطة بالإجهاد الحراري.