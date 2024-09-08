محمد صلاح: إذا سجلت 30 هدفا فى موسمين مع ليفربول "سيقتلوننى"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 سبتمبر 2024 09:32 مساءً - أكد النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أن الريدز يحتاج إلى الاستمرارية فى المستوى من أجل الفوز بلقب إحدى البطولات الكبرى فى الموسم الحالي.

وقال محمد صلاح فى تصريحات نشرتها شبكة "liverpoolecho": "لقد أجرينا بعض المحادثات مع أرنى سلوت، أعتقد أن الفريق يلعب بشكل جيد حتى الآن، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية".

وأضاف النجم المصرى: "أنا أيضًا ألعب بشكل جيد، نحتاج فقط إلى الاستمرار ومحاولة الفوز بلقب كبير هذا الموسم، أحب المشاركة في المباريات الكبيرة للنادي".

وواصل محمد صلاح تصريحاته قائلاً: "تطورت الموهبة مع مرور الوقت، عندما كنت في نادي روما، سجلت 30 هدفًا في موسمين، الآن إذا سجلت 30 هدفًا في موسمين، فسوف يقتلونني هنا".

وأوضح نجم ليفربول: "أعتقد أن الأمر تغير كثيرًا، خاصة في موسمي الأول عندما فزت بالحذاء الذهبي، لذا أصبحت التوقعات أكبر وأكبر"، مضيفًا: "في مواسمي الأولى مع النادي لم أهز الشباك في المباريات الكبيرة، لكنني كنت محظوظا بعد أن سجلت هدفي الأول، وبعد ذلك أصبحت الأمور أسهل".

من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية عن جلسة مرتقبة بين إدارة ليفربول والنجم المصري محمد صلاح من أجل تجديد عقده الذى ينتهي فى يونيو 2025، خوفًا من إغراءات الأندية السعودية ، بعد تلقيه 3 عروض بقيمة 270 مليون يورو.

ووفقًا لما نشرته شبكة "Football Insider"، فإن مسئولي ليفربول سيعقدون جلسة مع الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق؛ من أجل مناقشة تجديد عقده الفترة المقبلة.

وأضافت الشبكة، أن محمد صلاح سيطلب عقدًا جديدًا "ضخمًا"، وأن إدارة ليفربول على استعداد لكسر سياستها التعاقدية المعتادة فيما يتعلق باللاعبين الذين تزيد أعمارهم على 30 عامًا.

وأكدت الصحيفة، أن إدارة ليفربول ستقوم بكل ما في وسعها من أجل الإبقاء على محمد صلاح في صفوف الفريق، وهناك استعداد من كل الجانبين للتوصل لاتفاق منذ فترة طويلة.