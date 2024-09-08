أشرف سالمان وعمرو الفقي ومحمد السعدي في عزاء والد طارق وأحمد الجنايني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 سبتمبر 2024 08:34 مساءً - حرص قيادات الشركة المتحدة على تقديم واجب العزاء، في والد المنتجين طارق الجنايني وأحمد الجنايني بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث حضر أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمرو الفقي الرئيس التفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومحمد السعدى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ورئيس مجلس إدارة شركة ميديا هب.

فيما حرص كل من الفنان أبو والفنان أحمد داود، والفنان تميم يونس والفنان أحمد الشامي علي تأدية صلاة الجنازة على والد المنتج طارق الجنايني، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، كما حرص عدد من الفنانين حضور الجنازة منهم الدكتور أشرف زكي والفنان صبري فواز، والفنان أحمد طارق نور والفنان محمد فراج والفنان هشام ماجد.

وأعلن طارق عن وفاة والده يحيى الجنايني، وذلك عبر حسابه بموقع فيس بوك، حيث كتب، "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" توفى إلي رحمة الله والدي الغالي الحاج يحيى الجنايني.

يذكر أن المنتج طارق الجنانينى كشف مؤخرا عن كلاكيت فيلم الحريفة 2، بطولة نور النبوى وأحمد غزى ونور إيهاب، بعنوان الريمونتادا، بقيادة المخرج كريم سعد، وذلك بعد اعتذار المخرج رؤوف السيد، حيث يعد الفيلم امتدادًا للجزء الأول الذى حقق نجاحًا كبيرًا في السينمات وقت عرضه، ومن المقرر أن تجمع المشاهد الأول من العمل كلاً من كزبرة وأحمد غزى وسليم الترك وآخرون.

ويضم الجزء الثاني من الفيلم جميع أبطال الجزء الأول، ومنهم نور النبوي، نور إيهاب، سليم الترك، كزبرة، خالد الذهبي، أحمد غازي كزبرة، عبد الرحمن محمد، فراس سعيد، ليلى عز العرب، سليم هاني، كريمة منصور، ريما مصطفى، محمد باشات، شريف دسوقي، بيومي فؤاد، بالإضافة إلى أحمد حسام ميدو لاعب الكرة السابق الذي يشارك في التمثيل للمرة الأولى.