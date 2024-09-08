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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر جميع الطلاب إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024على موقع وزارة التربية والتعليم، حيث ستحسم هذه النتيجة مصيرهم في تنسيق الجامعات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن جميع الطلاب يجب أن يكونوا في انتظار ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2024 على موقع الوزارة خلال الساعات القليلة المقبلة.

يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة في الدور الثاني متابعة ظهور نتيجة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم خلال الساعات المقبلة. وسيتوفر رابط النتيجة عبر بوابة مركز المعلومات المتاحة للطلاب.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم

يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة “الدور الثاني” ترقب ظهور نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم خلال ساعات.

ويظهر رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال بوابة مركز المعلومات التي يمكن الوصول إليها من خلال الرابط التالي "اضغــــــــط هنا"

كما يمكن الوصول إلى رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على فيس بوك "من هنــــــــــا"

الدور الثاني ثانوية عامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم

يتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل على رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم " من هنـــــــا "

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نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم

يحصل الطالب الناجح في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2024 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم على 50% فقط من الدرجة الكلية، بينما يحاسب بعض الطلاب الحاصلين على موافقة الوزارة على تأجيل امتحاناتهم من الدور الأول للثاني بالدرجة كاملة بشرط ان يكون “عذرهم مقبول بمستندات رسمية ”.