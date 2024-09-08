نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تلتقي مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة.. وتبحثان سبل توطيد أواصر التعاون المشترك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، وذلك بحضور الأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العلاقات الدولية.

وبحث اللقاء سبل توطيد أواصر التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة في عدد من مجالات الاهتمام المشتركة.

ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بالدكتورة نوريا سانز والتعاون القائم بين وزارة التضامن الاجتماعي والمكتب الإقليمي لليونسكو في القاهرة، مثمنة العلاقات الثنائية القوية التي تربط بين الجانبين، ومؤكدة الاستعداد الكامل لتعزيز أواصر التعاون بصورة أكبر خلال الفترة القادمة.

وتناول اللقاء آليات التعاون المشترك فى تنظيم برامج تدريبية لبناء القدرات ومنها تعزيز مهارات الإعلاميين، فيما يخص برامج ومبادرات الوزارة واستخدام مفردات الثورة الرقمية لخدمة العمل من دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي للاستفادة منها والأمن السيبرانى ورفع الوعى بالعديد من الجرائم الإلكترونية وعواقبها والتعامل حيالها، كذلك التعاون فى إطار وضع استراتيجية للحماية الاجتماعية.

كما ناقش الاجتماع التعاون المثمر بين الجانبين فى مبادرة التعليم عبر مراكز التعلم المجتمعي، حيث يعد توفير التعليم غير الرسمي للأبناء الأولى بالرعاية، أحد محاور استراتيجية الوزارة فى مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، كذلك استخدام الفن فى التعليم فيما يخص الحضانات من سن يوم إلى ٤ سنوات، وبما يعمل على إطلاق الطاقات والقدرات الإبداعية للأطفال فى إطار الاستثمار فى البشر ودعم ذلك من خلال برنامج تنمية الطفولة المبكرة بالوزارة، كذلك امكانية التعاون فيما يخص ذوى الإعاقة وكبار السن، كذلك دراسة التعاون المتعلق بالموروث الثقافى لدى المرأة الريفية بما يعمل على إذكاء الوعى وتحقيق التنمية.

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