نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تفتح شارع الجمهورية بالهرم بعد رفع التعديات والاشغالات للمحال والمفترشين للطريق العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بعدم السماح بوجود الإشغالات والتعديات للمحال والمنشآت التجارية علي الطريق العام لتسهيل حركة سير المواطنين.

وتابع محافظ الجيزة جهود حي الهرم في تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات من الطريق العام لتحقيق الانضباط بشوارع الجمهورية وروز اليوسف بمنطقة كفر طهرمس.

واطلع المحافظ على نتائج الحملات التي اسفرت عن فتح شارع الجمهورية بعد رفع تعديات واشغالات الباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام والمنشأت التجارية وإزالة الحواجز الحديدية الامر الذي كان يتسبب في الاعاقة الشديدة لحركة سير المواطنين والمركبات.

كما شهدت الحملة إزالة كافية " مودة " بجوار التأمين الصحي المقام بنهر الطريق العام يعيق حركة سير المواطنين والمركبات ويتسبب في احداث الضوضاء علي مدار اليوم للسكان إلى جانب إزالة اللافتات الاعلانية المقامة دون ترخيص والتي تشوه المظهر العام للطريق.

وشدد محافظ الجيزة علي رئيس حي الهرم بالتعاون مع شرطة المرافق ومواصلة جهود منع التعديات والمتابعة الدورية للشارع لضمان عدم عودة المخالفات حيث جاءت الحملات في استجابة سريعة لشكاوي المواطنين الواردة.

وقد تم ايداع جميع المضبوطات بمستودع الإشعالات بحي الهرم بمتابعه طه عبد الصادق رئيس الحي مع اتخاذ كافه الاجراءات القانونية اللازمة.

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