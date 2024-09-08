نهى النحاس: أشكر الشركة المتحدة للرياضة على دورها في تنمية وتطوير الإعلام الرياضي في مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 سبتمبر 2024 12:32 مساءً - قالت نهى النحاس رئيس شركة "30 Degrees Nortg"، إن منتدى الإعلام الرياضي سيثري المهنة في مجال الرياضة بمصر.

وقالت "النحاس" في كلمتها بمنتدى الإعلام الرياضي المنعقد في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر اليوم وحتى غدٍ الإثنين 9 سبتمبر: "نحن على موعد مع حدث نادر في تاريخ الإعلام الرياضي، ذلك الحدث سيثري الرياضة والإعلام بشكل عام".

وأضافت: "أشكر الشركة المتحدة للرياضة على دورها في تنمية وتطوير الإعلام الرياضي في مصر".

توصيل الصورة للجمهور بإنصاف

وأردفت: "الرياضة نشاط إنساني مثير ومن هنا يكتسب الإعلام الرياضي أهميته، ودورنا هو توصيل الصورة للجمهور بإنصاف وهذا حقه، وتجنيبه عوامل الفتنة".

وجاء على رأس الحضور لمنتدى الإعلام الرياضي، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، محمد يحيى لطفي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، سيف الوزيري نائب رئيس الشركة المتحدة للرياضة، والناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي، إضافة لنجم الزمالك ومنتخب مصر السابق فاروق جعفر.

وتستمر فعاليات منتدى الإعلام الرياضي اليوم وغدًا الإثنين الموافق 9 سبتمبر.