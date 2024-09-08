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أحمد جودة - القاهرة - تعتبر إجازة المولد النبوي الشريف من الأمور التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في الوقت الحالي، حيث يُعد هذا الحدث من أبرز المناسبات في التاريخ الإسلامي.

يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بهذه المناسبة العظيمة، التي تعبر عن حبهم وتقديرهم للنبي ورسالة الإسلام، وتُعد هذه المناسبة فرصة لتجديد الإيمان ونشر المحبة بين المسلمين.

تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية خلال السطور القادمةتفاصيل موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2024، ويأتي ذلك ضمن اهتمام البوابة بتوفير كافة المعلومات التي تشغل المواطنين بشكل كبير على مدار اليوم والساعة.



موعد إجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 والتي يكون في يوم 12 ربيع الأول 1446 وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر ربيع الأول وجاء توضيح من المعهد القومي للبحوث الفلكية للتعرف علي الموعد التي ياتي يوم الاثنين وتم بالفعل ترحيل الاجازة للمولد النبوي وتكون الاجازة للمولد النبوي في يوم الخميس 19 سبتمبر 2024 بدلا من يوم الاثنين وتكون عطلة رسمية باجر كامل للموظفين.

إجازة مدفوعة الأجر.. تعرف على موعد عطلة المولد النبوي الشريف 1446هـ

العطل الرسمية في شهر سبتمبر

يوم الجمعة 6 سبتمبر 2024 عطلة أسبوعية.

يوم السبت 7 سبتمبر 2024 إجازة أسبوعية

يوم الجمعة 13 سبتمبر عطلة أسبوعية.

يوم السبت 14سبتمبر 2024 إجازة أسبوعية.

إجازة مدفوعة الأجر.. تعرف على موعد عطلة المولد النبوي الشريف 1446هـ

يوم الإثنين 16 سبتمبر 2024 المولد النبوي الشريف.

يوم الجمعة 20 سبتمبر عطلة أسبوعية.

يوم السبت الموافق 21 سبتمبر عطلة أسبوعية.

يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 إجازة أسبوعية.

يوم السبت 28 سبتمبر 2024 عطلة أسبوعية.

أدعية وذكر يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم