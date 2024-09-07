نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اهتم العديد من الموظفين في الفترة الحالية بمعرفة موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، حيث يتصدر هذا الموضوع محركات البحث مع اقتراب موعد الصرف للمواطنين في سبتمبر الحالي. يأتي ذلك بعد صدور قرارات جديدة من وزارة المالية بشأن التبكير في الصرف، بالإضافة إلى تساؤلات حول الزيادة الأخيرة في المرتبات وجدول الحد الأدنى للأجور الجديد.



موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

فيما يتعلق بتساؤلات صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، أعلنت الوزارة عن تقديم موعد الصرف لرواتب هذا الشهر، حيث من المقرر أن يتم الصرف في 22 سبتمبر 2024. سيتم تسهيل عملية الصرف لجميع الموظفين والعاملين بالهيئات الحكومية، وستستمر عملية الصرف لمدة خمسة أيام متتالية، كما سيتم صرف المرتبات للمتقاعدين في أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024.. وحقيقة التبكير

موعد صرف المرتبات سبتمبر 2024

اول ايام الصرف للمرتبات في يوم 22 سبتمبر 2024

ثاني ايام الصرف للمرتبات في يوم 23 سبتمبر 2024

ثالث ايام الصرف للمرتبات في يوم 24 سبتمبر 2024

رابع ايام الصرف للمرتبات في يوم 25 سبتمبر 2024

خامس ايام الصرف للمرتبات في يوم 25 سبتمبر 2024

الحد الأدنى للأجور 2024

الدرجة السادسة وصلت إلى 6000 جنيه.

الدرجة الخامسة وصلت إلى 6250 جنيه.

الدرجة الرابعة وصلت إلى 6500 جنيه.

الدرجة الثالثة وصلت إلى 6750 جنيه.

الدرجة الثانية وصلت إلى 7000 جنيه.

الدرجة الأولى وصلت إلى 7500 جنيه.

درجة المدير العام وصلت إلى 9000 جنيه لدرجة.

الدرجة العالية وصلت إلى 10000 جنيه.

الدرجة الممتازة وصلت إلى 12000 جنيه.

تعرف على موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

كيفية صرف المرتبات