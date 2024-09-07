نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - ظواهر جوية تضرب البلاد.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الأحد 8 سبتمبر 2024، مشيرة إلى أن الطقس سيستمر حارًا ورطبًا على معظم المناطق خلال النهار، بينما يسود طقس شديد الحرارة في جنوب الصعيد، ويميل للحرارة مع الرطوبة ليلًا على أغلب الأنحاء.

تفاصيل حالة الطقس غدًا الأحد 8 سبتمبر 2024

ومن المتوقع أن تشهد البلاد ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى، مما يساعد على تحسن الأجواء والشعور باللطافة، كما تنشط الرياح المعتدلة أحيانًا على فترات متقطعة في العديد من المناطق، مما يساهم في تخفيف الشعور بالحرارة.

ظواهر جوية تضرب البلاد غدا الأحد.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة في مصر

الشبورة المائية

كما أشارت الأرصاد الجوية إلى تكوّن الشبورة المائية الخفيفة في ساعات الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يتطلب الحذر أثناء القيادة.

فرص سقوط الأمطار

وعلى الرغم من استقرار الأحوال الجوية نسبيًا، إلا أن خرائط الطقس تشير إلى فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 8 سبتمبر 2024

كما تتوقع الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة غدًا على النحو التالي: