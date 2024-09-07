وزير الخارجية يعقد لقاءاً مع رموز الجالية المصرية في الإمارات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 سبتمبر 2024 04:32 مساءً - استهل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج زيارته الحالية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعقد لقاء موسع مع عدد من ممثلي الجالية المصرية، يوم ٧ سبتمبر الجاري بمقر السفارة المصرية في أبو ظبي، وذلك في إطار حرص سيادته علي التواصل المباشر والمستمر مع الجاليات المصرية بدول الاعتماد خلال زياراته الخارجية.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أشار إلى أن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء على اهتمام مصر البالغ بأبنائها في الخارج، وبتعزيز ربطهم بوطنهم الأم، منوهاً إلى أنه يستهدف تعزيز التواصل الفعلي بين الجاليات المصرية في الخارج والبعثات المصرية في مختلف دول العالم.

وفي هذا الصدد، شدد السيد وزير الخارجية على قيامه بتكليف كافة السفراء ورؤساء البعثات المصرية في دول الاعتماد بإيلاء أولوية متقدمة للمسائل القنصلية وتلبية احتياجات الجاليات المصرية، مبرزاً الدور الذي تقوم به الوزارة للتنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة بهدف الارتقاء بآليات ووسائل تقديم الخدمات القنصلية ورقمنتها باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة وسرعة تلك الخدمات، مؤكداً على متابعته الشخصية والمستمرة لهذا الموضوع، وذلك على ضوء توجيهات القيادة السياسية التي تُعلي من مصلحة المواطن.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور عبد العاطي أبرز التنسيق القائم بين الجانبين المصري والإماراتي بشأن المواطنين المصريين العاملين في دولة الإمارات الشقيقة، مشيداً بما يحظون به من رعاية واهتمام من قبل السلطات الإماراتية على المستويين الرسمي والمجتمعي، ومثنياً على مساهمة الجالية المصرية في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وكونهم سفراء لمصر يعملون على توطيد الروابط الوثيقة التي تجمع بين الدولتين الشقيقتين.

وإختتم السفير أبو زيد تصريحاته، بالإشارة إلى أن السيد وزير الخارجية حرص في نهاية اللقاء على التفاعل المباشر مع أعضاء الجالية، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وجدد التأكيد على الأولوية القصوى التي توليها الدولة المصرية لرعاية مصالح المواطنين المصريين أينما كانوا.