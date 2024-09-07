چهود صندوق مكافحة الإدمان فى التوعية والعلاج في أسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 سبتمبر 2024 04:32 مساءً - جهود صندوق مكافحة الإدمان فى التوعية والعلاج × أسبوع خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 5 سبتمبر 2024

أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق تقريرا عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من يوم 30 أغسطس حتى 5 سبتمبر 2024.

وتضمن تقرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة لرفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة منها إطلاق معسكر لإعداد القيادات التطوعية للشباب من أبناء مناطق حلايب وشلاتين تحت عنوان " قوتنا فى شبابنا " لمناهضة تعاطى المواد المخدرة وحماية الشباب من الإدمان كما تم تنفيذ 178 نشاط متنوع فى 22 محافظة منها مبادرة " خدعوك فقالوا" في 9 ميادين بالمحافظات المختلفة أيضا تنفيذ 15 نشاط لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " أيضا أنشطة توعوية فى 65 نادى ومركز شباب ،وتنفيذ 25 حملة توعوية في 7 مناطق مطورة" بديلة العشوائيات " بالإضافه إلى تنفيذ أنشطة بالمساجد والكنائس ايضاً تنفيذ فاعليات ضمن مبادرة " أنت الحياة " بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة" للتوعية بمخاطر المخدرات .

كذلك استمرار تنفيذ مبادرة لرفع وعي مرتادي مترو الأنفاق بمخاطر تعاطى وإدمان المواد المخدرة وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بالإضافه إلى استمرار تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 2609 مريض خلال 33 مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن ، كما تم الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات لـ 4391 موظف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة مع توفير العلاج مجانا وفى سرية تامة لأى موظف مريض إدمان دون أي يقع تحت طائلة القانون ،شريطة التقدم للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف مقر عمله بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعى الفئات المتخلفة بخطورة التعاطي

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