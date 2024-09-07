أخبار مصرية

وزارة العمل : ”سلامتك تهمنا” لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمنشآت بالجيزة

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 سبتمبر 2024 01:33 مساءً - نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة ، ندوة للتوعية من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع مكتب السلامة والصحة المهنية بمنطقة إمبابة ، وذلك بمقر أكاديمية شركة غبور ، بعنوان مخاطر بيئة العمل و خطط الطوارئ والإخلاء ، بحضور أكثر من ١٠٠ عامل ، تناولت المخاطر الموجودة في بيئة العمل ومسببات حوادثها ، وكيفية التعامل معها والمواد القابلة للاشتعال والمواد القابلة للانفجار والحد الادني للاشتعال ، ومناقشة القرار الوزارى رقم ١٣٤ لسنة 2003 ، وأنواع الحرائق وطرق الوقاية منها ومسبباتها ، والإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الطوارئ المختلفة ، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، ضمن جهود المديرية وأجهزتها لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية واشتراطاتها بين العاملين بالمنشآت المختلفة للوقاية من الحوادث والأمراض وكذلك الحفاظ على الأرواح والممتلكات من المخاطر المختلفة الموجودة فى أماكن العمل ، كما تناولت الفعاليات دور مسؤولي السلامة في حماية المنشأة من مخاطر بيئة العمل ، وقواعد الحفاظ على الحياة، وأهمية السلامة والصحة المهنية وأهدافها واشتراطاتها الواجب توافرها فى أماكن العمل لحماية الأفراد والمنشآت من المخاطر المختلفة الموجودة فى بيئة العمل ، وأهمية الالتزام بأهداف ومبادئ السلامة والصحة المهنية ..

وأوضح محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الندوة التوعوية تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران للمديريات بالمحافظات ، بضرورة الاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل جميع المنشآت بمختلف القطاعات لحماية الأفراد والممتلكات والمنشآت من مخاطر بيئة العمل المختلفة ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وتكثيف الجهود لتطوير هذه المنظومة ،التى ترسخ ثقافة توافر وسائل السلامة والصحة المهنية ،وكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة ، مع ضرورة الاهتمام بعمليات التوعية بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة للحفاظ على الموارد البشرية والمادية ، وأضاف مدير المديرية ، أن الندوة ألقى محاضراتها الكيميائية اسماء طه مدير المكتب ، والمهندس أحمد أمين ، والدكتورة درية حسن مفتشي المكتب ، تحت إشراف الكيميائية أماني إسماعيل مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالجيزة ، ومؤكداً على الإستمرار فى تنظيم ندوات التوعية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بحماية العنصر البشري و استمرارية عجلة الإنتاج وأهمية تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية فى كافة المنشآت ..

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا