نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر اللائحة الكاملة لغرامات مترو الأنفاق بعد جدل مدة صلاحية التذكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن لائحة الغرامات الخاصة بها بهدف توعية الركاب بالتعليمات المتعلقة باستخدام خطوط المترو.

تشمل اللائحة غرامة بقيمة 50 جنيهًا، تُفرض على الركاب الذين ينتظرون داخل المحطات بعد عبورهم من بوابات التذاكر، وذلك في حال تجاوز فترة الانتظار ساعتين دون الخروج. هذه الغرامة تهدف إلى منع الانتظار داخل المحطات بعد استخدام التذكرة.

وأوضحت الشركة أن التذاكر التي لم تُستخدم بعد للدخول إلى المحطات ليس لها فترة صلاحية محددة، ولا تُفرض عليها غرامات عند استخدامها لاحقًا.

وأكدت الشركة وجود لوحات إرشادية في جميع المحطات توضح الغرامات وقيمتها، مما يُتيح للركاب الاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بها.