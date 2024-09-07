نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تضبط 15 طن لحوم ودواجن ومشتقاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على جهود مديرية الطب البيطري بالمحافظة على مدار شهر، والخاص بأنشطة المديرية فى مجالات الطب الوقائي ومكافحة مرض انفلونزا الطيور وتشغيل المجازر والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وأنشطة المديرية في التعامل مع الأمراض المشتركة والإرشاد والترقيم والتسجيل والتأمين على الماشية وتنظيم القوافل الطبية والعلاجية وأعمال التفتيش على اللحوم.

وكشف التقرير عن قيام المديرية بتحصين عدد ١٦٠٤٥٠راس ماشيه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وتحصين عدد ١٨٢١٥ رأس ماشية ضد مرض جدرى الماشية وجدرى الضأن والتسمم الدموى كما تم تحصين عدد ٨١ رأس ماشية ضد مرض حمى الثلاث أيام.

وتضمن التقرير مجهودات المديرية فى أعمال مكافحة مرض انفلونزا الطيور حيث تم تحصين عدد ٣٦٦٠٠ طائر بلقاح انفلونزا الطيور.

وفى مجال المجازر جاء إجمالي مذبوحات اللحوم ١٢١١١ رأس وأجمالي مذبوحات الدواجن ٨٣٨٣٢٠ طائر، وفى مجال الصحة العامة والأمراض المشتركة تم اجراء اختبارات بروسيلا بأجمالي عدد ٣٣٩٩راس ماشية وتحصينات بروسيلا بأجمالي عدد ٧٤٤ رأس ماشية واختيارات الدرن بأجمالي عدد ٣١٨٢ ابقار وجاموس.

فى مجال الإرشاد والقوافل الطبية العلاجية المجانية تم عقد عدد ٤٨٠ ندوه ارشاديه فى مجالات أهمية التحصين والوقاية من الامراض المشتركة ومرض السعار كما تم تنظيم ٣ قوافل علاجيه مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة لحماية الثروة الحيوانية بمراكز ومدن العياط والواحات البحرية وتم عمل رش وعلاج عدد ٥٢١٩ رأس ماشية كما تم ترقيم ١٦٢٧ رأس ماشية والتأمين على عدد ١٥٩ رأس ماشية.

وفى اعمال التفتيش على اللحوم تم تحرير عدد ٤٣ محضر بأجمالي مضبوطات نحو ١٥ طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومصنعات لحوم ومقطعات لحوم ومصنعات دواجن ومقطعات لحوم وكبده فاسده وغير صالحه للاستهلاك الادمى.

ووجه محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بضرورة التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين.