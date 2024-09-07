سفير جمهورية مصر العربية في موسكو يلتقي قيادة جمهورية تتارستان الروسية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - التقى السفير نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية في موسكو، يوم ٦ سبتمبر الجاري في مدينة كازان مع السيد رستم منيخانوف رئيس جمهورية تتارستان، إحدى جمهوريات الاتحاد الروسي.

وأكد السفير المصري خلال اللقاء على الاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز علاقاتها مع روسيا الاتحادية في العديد من المجالات، وعلى رأسها المجال التجاري، الأمر الذي من شأنه دفع مسيرة التعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه، أكد رئيس تتارستان اعتزازه البالغ بالعلاقات مع مصر، مؤكداً أن روسيا وحكومة تتارستان توليان اهتماماً بالغاً بدعم أواصر التعاون في شتى المجالات بين البلدين الصديقين.

هذا، وقد تناول اللقاء الاستعدادات الجارية لعقد القمة القادمة لتجمع بريكس في مدينة كازان خلال شهر أكتوبر القادم، حيث أكد منيخانوف أن العمل يجري في المدينة على قدم وساق بهدف تنظيم قمة ناجحة تليق بهذا المحفل الهام.