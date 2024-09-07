الحصاد الاسبوعى لوزارة العمل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 سبتمبر 2024 08:25 صباحاً - فرص عمل في الداخل والخارج..وإستعدادات مكثفة لإطلاق المنصة الإلكترونية لمنظومة العمالة غير المنتظمة..

-وزيرا العمل والتضامن بحثا إجراءات ضم العمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد و البناء إلى مظلة التأمين الصحي ..تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ..

-لقاءات مع شركاء عمل وتنمية للتعاون في مجالات التدريب المهني لتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل ..

-دعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان للمشاركة في الحوار الاجتماعي بشأن مشروع قانون العمل..

-تباحث بشأن سرعة تصويب أوضاع عمالة مصرية في الأردن ..ودعوة مصريين في الامارات للاستفادة من تسهيلات تسوية الأوضاع دون غرامات ..

-مفاوضات جماعية ناجحة تعيد عجلات الإنتاج إلى الدوران بكامل طاقتها في عدد من الشركات..والوزير جبران يؤكد :حريصون على تعزيز العلاقة بين "طرفي الإنتاج"..

-تعويضات جديدة لعمالة غير منتظمة..وإستجابة لمواطنة من ذوي الهمم بتوفير فرصة عمل لها ..

-لقاء ختامي مع "العمل الدولية " بشأن مشروع "تعزيز العمل الإنتاجي واللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين"

-مديريات العمل بالمحافظات مستمرة في تنفيذ خطط التدريب المهني..وتوفير فرص العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص..ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل ..

أصدرت وزارة العمل اليوم السبت "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ 7 أيام الماضية...مع بداية الأسبوع أعلن وزير العمل محمد جبران، عن إتخاذ إجراءات صارمة ليعود مركز تدريب مهني بولاق الدكرور إلى دوره الفاعل في تقديم خدماته للمواطنين في مجال التدريب المهني،وإختبارات قياس مستوى المهارة للشباب ،بما يتناسب مع إمكانيات وتجهيزات المركز، وذلك في إطار زيارة مفاجئة قام بها الوزير إلى منطقة العمل هناك شملت مكاتب تشغيل وتفتيش وعلاقات عمل،وخلال جولته استجاب الوزير لطلب سيدة بسيطة، بضمها إلى منظومة العمالة غير المنتظمة،لتستفيد من الدعم والحماية والرعاية..كما شهد الوزير خلال الأسبوع ،فعاليات حفل تكريم 27 من العاملين بالوزارة والمديريات ممن بلغوا سن التقاعد ، من الديوان العام والمديريات ، تقديراً لجهودهم خلال فترة عملهم داخل الوزارة والمديريات وما قدموه لخدمة المواطنين والمجتمع خلال فترة خدمتهم...وتَفَقدّ الوزير، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،الدورات التدريبية التي تُنظمها "الوزارة"، لتدريب مديري المديريات ،ومسؤولي إدارات العمالة غير المنتظمة بالمحافظات على كيفية التعامل مع المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة،لتسهيل عمليات تسجيل المعلومات ،وللتوسع في قاعدة البيانات لضمان الدقة ووصول الدعم لمستحقيه ..

ومن أبرز النشاطات إستقبل الوزير جبران ، سعادة السيدة فوزية بنت عبدالله، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، لبحث مجموعة من الملفات المُشتركة.. كما استقبل، السفير أمجد العضايلة سفير الأردن لدى القاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية لبحث مجموعة من الملفات المُشتركة ،حيث دارات نقاشات عن تعاون في مجالات التدريب المهني وتوفير فرص العمل ،وكذلك التنسيق لتصويب أوضاع العمالة المصرية في المملكة الأردنية..ودعا الوزير ،المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى المُشاركة في الحوار الإجتماعي ،بشأن مناقشة مشروع قانون العمل ،بإعتباره شريك أساسي في صياغة التشريعات التي تتماشى مع حقوق الإنسان ،ومعايير العمل الدولية،و ذلك خلال لقاء الوزير ،مع السفيرة.د مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان ...وإلتقى وزير العمل، بديوان عام الوزارة وفد من مؤسسة " أل قرة للتنمية المستدامة"وذلك لبحث آليات التعاون ، وصياغة بروتوكول مشترك بين الوزارة والمؤسسة في مجال التدريب المهني وتأهيل الشباب طبقا لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، كما إلتقى، وفد من الجامعة الأمريكية ،لتفعيل سُبل التعاون في مجال تدريب ذوي الهمم،ودمجهم في سوق العمل ، وأيضاً استقبل الوزير ،د. ممدوح العربي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي،المتخصصة في صناعات الإلكترونيات والأجهزة المنزلية،وذلك للتباحث بشأن التعاون في مجال التدريب المهني،وتوفير فرص العمل للشباب..وخلال الأسبوع إستقبل ،التقى الوزير ،وفد من إدارة بنك مصر ،في إطار التجهيز لصياغة بروتوكول تعاون بين "الوزارة" و"البنك" بشأن إستيفاء تعيين نسبة الـ5% من ذوي الإعاقة في البنك..وعلى المستوى الخارجي دعا وزير العمل ،في بيان صحفي ، المواطنين العاملين في دولة الإمارات، بالاستفادة من قرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بمنح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم

وخلال الأسبوع ،عقدت د.مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والسيد محمد جبران وزير العمل اجتماعا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والسيد رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، وقيادات العمل بالوزارتين ...وتناول الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية ومتابعته المستمرة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، حيث وجه السيد رئيس الجمهورية بضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة من عمال المقاولات والتشييد والبناء إلى مظلة التأمين الصحي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة تباعاً خلال المرحلة المقبلة ..كما تناول الاجتماع بحث سبل التعاون والشراكة بين الوزارتين فيما يتعلق بوحدات التدريب المهني المتنقلة التابعة لوزارة العمل والتي وصل عددها الي 34 وحدة متنقلة تقوم بتقديم خدمات التدريب على مهن التفصيل والخياطة والسباكة والكهرباء، فضلا عن وحدات للتدريب على صيانة الحاسب الآلي وصيانة التليفون المحمول، ووحدات للتدريب على التبريد والتكييف، بالإضافة إلي التدريب على إعداد المأكولات السريعة، وتعد هذه الوحدات المتنقلة بمثابة ورش تدريبية تستهدف بناء قدرات شباب القرى البعيدة نسبيا عن مقار مراكز التدريب المهني الثابتة.

..وفي إطار التواصل المباشر مع المواطنين ،استجاب محمد جبران وزير العمل لإستغاثة المواطنة دعاء أحمد عبدالغني، التي تسكن في منطقة العمرانية بالجيزة ،ومن ذوي الهمم، وتعاني من بعض الأمراض ،بتوفير فرصة عمل لها في إحدى شركات القطاع الخاص بالمحافظة،وقامت مديرية عمل الجيزة بتسليم عقد العمل للمواطنة في إحدى الشركات الخاصة،مع التأكيد على الالتزام بالحد الأدنى للأجور.. ووافق وزير العمل على صرف تعويضات جديدة لعمالة غير منتظمة، ضحايا بعض الحوادث الطارئة ،من محافظات السويس ومرسى مطروح والبحيرة..أما عن المفاوضات الجماعية أعلن وزير العمل ،عن عودة العمل بكامل طاقته داخل شركتي مفكو حلوان لصناعة الأثاث ،وإنترمت للمقاولات التي تعمل في نطاق شركة أسمنت بورتلاند ..ونظمت وزارة العمل،بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ،ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،وهيئة الأمم المتحدة بمصر ،الحفل الختامي لمشروع "تعزيز العمل الإنتاجي واللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين" ،والذي استمر العمل به على مدار الخمس سنوات الماضية .. كما أصدرت وزارة العمل ، نشرة التوظيف نصف الشهرية ،التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص ، حيث جدد وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والإستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية ... وإستمرت مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص ، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والتفتيش على المنشأت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل..وفي ختام الاسبوع،وجه وزير العمل ،المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية برئاسة د. سهير الليثي،بمتابعة إجراءات،التحقيقات الجارية حاليا بمعرفة النيابة العسكرية بشأن سرقة وإقتحام وحدة مركز السلامة والصحة المهنية بمحافظة السويس..إلى "الانفوجراف"..