نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر درجات الحرارة المتوقعة في مصر اليوم السبت 7 سبتمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية تقديم تحديثاتها اليومية حول حالة الطقس في البلاد.

يبرز اليوم السبت 7 سبتمبر 2024 توقعات الطقس ودرجات الحرارة على مختلف المدن والمناطق، حيث يُتوقع أن يستمر الطقس حارًا رطبًا نهارًا في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة في جنوب سيناء وجنوب البلاد، وفي الليل، سيكون الطقس مائلًا للحرارة والرطوبة.

تفاصيل درجات الحرارة على مستوى الجمهورية

المحافظات الساحلية

العلمين : العظمى 32°C، المحسوسة 35°C.

: العظمى 32°C، المحسوسة 35°C. الإسكندرية : العظمى 32°C، المحسوسة 35°C.

: العظمى 32°C، المحسوسة 35°C. مطروح : العظمى 32°C، المحسوسة 35°C.

: العظمى 32°C، المحسوسة 35°C. بورسعيد : العظمى 33°C، المحسوسة 36°C.

: العظمى 33°C، المحسوسة 36°C. دمياط: العظمى 32°C، المحسوسة 35°C.

القاهرة ومحافظات الدلتا

القاهرة : العظمى 33°C، المحسوسة 35°C.

: العظمى 33°C، المحسوسة 35°C. العاصمة الإدارية : العظمى 34°C، المحسوسة 36°C.

: العظمى 34°C، المحسوسة 36°C. 6 أكتوبر : العظمى 34°C، المحسوسة 36°C.

: العظمى 34°C، المحسوسة 36°C. بنها : العظمى 33°C، المحسوسة 35°C.

: العظمى 33°C، المحسوسة 35°C. دمنهور : العظمى 32°C، المحسوسة 35°C.

: العظمى 32°C، المحسوسة 35°C. وادي النطرون : العظمى 34°C، المحسوسة 36°C.

: العظمى 34°C، المحسوسة 36°C. الزقازيق : العظمى 34°C، المحسوسة 36°C.

: العظمى 34°C، المحسوسة 36°C. شبين الكوم : العظمى 32°C، المحسوسة 34°C.

: العظمى 32°C، المحسوسة 34°C. الإسماعيلية : العظمى 34°C، المحسوسة 36°C.

: العظمى 34°C، المحسوسة 36°C. السويس: العظمى 35°C، المحسوسة 37°C.

محافظات شمال وجنوب الصعيد

الفيوم : العظمى 36°C، المحسوسة 38°C.

: العظمى 36°C، المحسوسة 38°C. بني سويف : العظمى 36°C، المحسوسة 38°C.

: العظمى 36°C، المحسوسة 38°C. المنيا : العظمى 37°C، المحسوسة 39°C.

: العظمى 37°C، المحسوسة 39°C. أسيوط : العظمى 37°C، المحسوسة 39°C.

: العظمى 37°C، المحسوسة 39°C. سوهاج : العظمى 38°C، المحسوسة 39°C.

: العظمى 38°C، المحسوسة 39°C. قنا : العظمى 40°C، المحسوسة 41°C.

: العظمى 40°C، المحسوسة 41°C. الأقصر : العظمى 40°C، المحسوسة 41°C.

: العظمى 40°C، المحسوسة 41°C. أسوان : العظمى 40°C، المحسوسة 41°C.

: العظمى 40°C، المحسوسة 41°C. الوادي الجديد : العظمى 39°C، المحسوسة 40°C.

: العظمى 39°C، المحسوسة 40°C. أبو سمبل: العظمى 40°C، المحسوسة 41°C.

جنوب سيناء والبحر الأحمر

الغردقة : العظمى 38°C، المحسوسة 40°C.

: العظمى 38°C، المحسوسة 40°C. سفاجا : العظمى 37°C، المحسوسة 39°C.

: العظمى 37°C، المحسوسة 39°C. مرسى علم : العظمى 38°C، المحسوسة 40°C.

: العظمى 38°C، المحسوسة 40°C. شلاتين: العظمى 37°C، المحسوسة 40°C.

ملاحظات إضافية

نسب الرطوبة : تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة حيث تصل إلى 95% على السواحل الشمالية و85% على القاهرة الكبرى.

: تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة حيث تصل إلى 95% على السواحل الشمالية و85% على القاهرة الكبرى. تأثير الرطوبة: يمكن أن تجعل الرطوبة العالية الطقس أكثر حدة، مما يتطلب أخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية.

نصائح للتعامل مع الطقس الحار