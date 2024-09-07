نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات تصل لـ30%.. "تجارية البحر الأحمر" تزف بشرى سارة قبل بدء الدراسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال خالد رضا، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة البحر الأحمر، إن مبادرة أهلا مدارس هي إحدى مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي وبتوجيهات من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ويتم إطلاقها كل عام.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وجه بإقامة معارض أهلا المدارس في مدن المحافظة وتم تدشين 6 معارض باسم الغرف تجارية تحت رعاية المحافظة، تتضمن 22 عارضا في مدينة الغردقة. كويس من بينهم 12 عارضا أدوات مكتبية وملابس وشنط مدرسية، لافتا إلى أن الخصومات تبدأ من 15% إلى 30%.

تابع رئيس الغرفة التجارية بمحافظة البحر الأحمر، الخصومات في الكتب الأدوات المدرسية تصل إلى 15%، بينما الملابس والشنط تصل إلى 30%، موضحا أن جميع المنتجات الموجودة في المعارض حصريا إنتاج مصر.