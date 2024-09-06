سارة سمير: ديما بحط لنفسى هدف لعمل تاريخ ميتكسرش فى اللعبة وببكى لما بخسر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 سبتمبر 2024 10:42 مساءً -

استضافت الإعلامية منى الشاذلى، أبطال مصر الأولمبيين، أحمد الجندي وسارة سمير ومحمد السيد، والحاصلين على ميداليات في أوليمبياد باريس، فى برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "ON"، بصحبة عائلاتهم ومدربيهم وأصدقائهم.

قالت البطلة سارة سمير صاحبة فضية أولمبياد باريس 2024 فى رفع الأثقال، كل الأبطال مشوارهم صعب وبيحصل حاجات كتير فى حياتنا محدش شايفها الناس بتشوف التتويج فقط، احنا ديما معسكرات ومبنخرجش مع أصحابنا غير الإصابات وغيره".

وأضافت سارة سمير:"ديما بحط لنفسى هدف بعمل تاريخ ميتكسرش فى اللعبة، وبحط فى دماغى إنى أجيب ميدالية ولما أخسر الذهب بكون حزينة وببكى، وعيطت لما حصلت على الفضية لأن كان نفسى فى الذهبية، وعلشان تعبت فى مشوارى وكنت بحلم بالذهبية، لكن لما وقفت على منصة التتويج فرحت".

وأكدت سارة سمير:"بحب اللعبة ومنصات التتويج، وبعدى عن اللعبة كان صعب عليا، واللى شجعنى على اللعبة والدى الله يرحمه، والكابتن محمود عدس الله يرحمه هو أول من دربنى".

تابعت:"أجلت امتحاناتى فى أولمبياد 2016 وقدمت أوراقى من أجل الامتحان فى السفارة ولكن تم رفض الأمر، لافتة إلى أن والدتى هى أكتر وحدة كانت شايلة همى".

وشهدت أولمبياد باريس 2024 تحقيق مصر 3 ميداليات أولمبية متنوعة، حيث حصل الجندى على ذهبية الخماسى الحديث و سارة سمير فضية رفع الأثقال ثم محمد السيد برونزية سيف المبارزة.

أصدر أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قرارًا بالموافقة على إطلاق سم اللاعب أحمد الجندى بطل ذهبية لعبة الخماسى الحديث فى أولمبياد باريس 2024 على مركز شباب قرية مشال مركز بسيون بمحافظة الغربية.

كما تم إطلاق اسم اللاعب محمد السيد الحاصل على الميدالية البرونزية فى لعبة السلاح على مركز شباب سبرباى بالغربية، كما تم فى السابق إطلاق اسم سارة سمير بطلة رفع الأثقال على مركز شباب الهواينة بالإسماعيلية.