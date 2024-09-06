ثلاثية لمنتخب مصر في كاب فيردي.. وحسام حسن يربح رهان تشكيلة دفاع حمدي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 سبتمبر 2024 10:42 مساءً -

حقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن، فوزًا عريضًا على منتخب كاب فيردى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على ستاد القاهرة الدولى فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

سجل أهداف منتخب مصر فى اللقاء كل من رامى ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل فى الدقائق 23 و45 و69.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم، محمد الشنأوى فى حراسة المرمى، ومحمد هانى ورامى ربيعة وحمدى فتحى ومحمد حمدى فى الدفاع، ومروان عطية وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه فى الوسط، وعمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد.

وجلس على مقاعد بدلاء منتخب مصر فى مباراة كاب فيردى ، كل من: المهدى سليمان ومصطفى شوبير وأحمد حجازى وأحمد رمضان بيكهام وخالد صبحى ومحمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا ومحمد الننى وناصر ماهر ومصطفى فتحى وإبراهيم عادل وابراهيم عادل.

شهدت المباراة بداية سريعة وهجومية من جانب منتخب مصر، بينما لجأ الرأس الأخضر إلى التأمين والتكتل الدفاعى خوفا من تسجيل ألفراعنة هدفا مبكرا.

وسدد مصطفى محمد فى الدقيقة 8 كرة قوية كادت تعلن الهدف الأول للفراعنة لكن الحارس يبعدها خارج الملعب، وفى الدقيقة 23 سجل رامى ربيعة الهدف الأول لمنتخب مصر من رأسية قوية سكنت الشباك.

وأهدر مصطفى محمد هدفا محققا فى الدقيقة 29 بعدما انفرد بحارس مرمى الرأس الأخضر، ولكنه وضع الكرة بسهولة فى يد الحارس، كما سدد الثنائى عمر مرموش وتريزيجيه قذيفتين فى اتجاه مرمى الرأس الأخضر تصدى الحارس للأولى بينما مرت الثانية بجوار القائم بسنتيمترات.

ونجح عمر مرموش فى تسجيل الهدف الثانى لمنتخب مصر فى الدقيقة 45 من انفراد كامل بالحارس ليضع الكرة ببراعة فى الشباك معلنا نهاية الشوط الأول بتقدم مصر 2- 0.

وفى الشوط الثانى، غادر مصطفى محمد المباراة مصابا ودفع حسام حسن بمحمد الننى بدلا منه، كما خرج الثنائى زيزو وتريزيجيه فى الدقيقة 66 وشارك بدلا منهما مصطفى فتحى وأسامة فيصل لتنشيط الهجوم .

وفى الدقيقة 69 سجل إبراهيم عادل الهدف الثالث من متابعة لتصويبة مصطفى فتحى ليحولها داخل شباك كاب فيردى، وغادر رامى ربيعة المباراة فى الدقيقة 77 مصابا وشارك أحمد رمضان بيكهام بدلا منه كما دفع حسام حسن بأحمد نبيل كوكا على حساب محمد حمدى، وواصل المنتخب سيطرته على اللقاء لينتهى اللقاء بفوز منتخب مصر 3 - 0.

وتضم مجموعة منتخب مصر فى تصفيات الأمم الأفريقية المغرب 2025 كلا من: "الرأس الأخضر- موريتانيا – بوتسوانا"، حيث يلاقى فى هذه الجولة منتخبا مصر والرأس الأخضر، بينما يلتقى منتخب موريتانيا مع بوتسوانا، على أن يلتقى ألفراعنة فى الجولة الثانية الثلاثاء المقبل نظيره بوتسوانا.

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشنأوي، المهدى سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد حجازي، رامى ربيعة، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدى شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني، حمدى فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامي، أسامة فيصل، فيما اعتذر محمد عبد المنعم عن الآنضمام للمعسكر، وخرج إمام عاشور للإصابة.