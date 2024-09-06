الشوط الأول: منتخب مصر «الأجدر».. خطف ثنائية في شباك الرأس الأخضر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 سبتمبر 2024 09:40 مساءً - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة منتخب مصر وكاب فيردى على ستاد القاهرة الدولى فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بتقدم الفراعنة بهدفين نظيفين سجلهما رامى ربيعة وعمر مرموش.

شهدت المباراة بداية سريعة وهجومية من جانب منتخب مصر، بينما لجأ الرأس الأخضر إلى التأمين والتكتل الدفاعى خوفا من تسجيل الفراعنة هدفا مبكرا.

وسدد مصطفى محمد فى الدقيقة 8 كرة قوية كادت تعلن الهدف الأول للفراعنة لكن الحارس يبعدها خارج الملعب، وفى الدقيقة 23 سجل رامى ربيعة الهدف الأول لمنتخب مصر من رأسية قوية سكنت الشباك.

وأهدر مصطفى محمد هدفًا محققًا فى الدقيقة 29 بعدما انفرد بحارس مرمى الرأس الأخضر، ولكنه وضع الكرة بسهولة فى يد الحارس، كما سدد الثنائى عمر مرموش وتريزيجيه قذيفتين فى اتجاه مرمى الرأس الأخضر تصدى الحارس للأولى بينما مرت الثانية بجوار القائم بسنتيمترات.

ونجح عمر مرموش فى تسجيل الهدف الثانى لمنتخب مصر فى الدقيقة 45 من انفراد كامل بالحارس ليضع الكرة ببراعة فى الشباك معلنا نهاية الشوط الأول بتقدم مصر 2 - 0.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم ، محمد الشنأوى فى حراسة المرمى، ومحمد هانى ورامى ربيعة وحمدى فتحى ومحمد حمدى فى الدفاع، ومروان عطية وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه فى الوسط، وعمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد.

وتضم مجموعة منتخب مصر فى تصفيات الأمم الأفريقية المغرب 2025 كلا من: "الرأس الأخضر- موريتانيا – بوتسوانا"، حيث يلاقى فى هذه الجولة منتخبا مصر والرأس الأخضر، بينما يلتقى منتخب موريتانيا مع بوتسوانا، على أن يلتقى ألفراعنة فى الجولة الثانية الثلاثاء المقبل نظيره بوتسوانا.

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشنأوي، المهدى سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد حجازي، رامى ربيعة، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدى شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني، حمدى فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامي، أسامة فيصل، فيما اعتذر محمد عبد المنعم عن الآنضمام للمعسكر، وخرج إمام عاشور للإصابة.