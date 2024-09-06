مبادرة «ابدأ» تعلن تعاونها مع شركات عالمية لتبادل الخبرات في مجال الصناعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 سبتمبر 2024 04:30 مساءً - أعلنت مبادرة ابدأ عن خططها لتعزيز الشراكات مع كبار المصنعين، سواء لتطوير المشروعات القائمة أو لإقامة مشروعات جديدة، لزيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء في مختلف القطاعات، وتعزيز الصناعات المغذية ضمان توسعها.

تعزيز الاستثمار والتكامل الصناعي

تركز مبادرة ابدأ على تطوير شامل لمقومات العمل الصناعي، بدءًا من الخامات والصناعات المغذية وصولًا إلى المنتجات النهائية ومعامل الفحص والاختبارات، وتسعى المبادرة إلى تحقيق التكامل مع سلاسل القيمة، بالتعاون مع القطاع الخاص لخلق نظام صناعي متكامل ومتطور.

توطين الصناعات المغذية

حققت المبادرة نجاحًا ملحوظًا في تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين الصناعات المغذية التي تتطلب إنتاجًا كبيرًا، ويتم استهلاك هذه المنتجات من قبل تحالف من المستثمرين المحليين، مثل تصنيع مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية، حيث يتم إنتاجها واستهلاكها وتصديرها من قبل تحالف من المصنعين المحليين بالشراكة مع المستثمرين الأجانب.

الالتزام بتوطين التكنولوجيا

تلتزم جميع المشروعات الكبرى ضمن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية بمعايير توطين أحدث التكنولوجيات في الصناعة، مع زيادة تدريجية في نسبة المكونات المحلية. يهدف ذلك إلى تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز التكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

التوجه نحو التصدير

تستهدف بعض المشروعات تصدير كامل إنتاجها إلى الأسواق الخارجية، بناءً على دراسات المواصفات الفنية والقياسية لتلك الأسواق. يسهم ذلك في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات من العملة الصعبة.

تعكس مبادرة ابدأ جهود مصر الحثيثة لتعزيز الصناعة الوطنية، وتطويرها من خلال الشراكات المحلية والدولية، وضمان التكامل بين مختلف القطاعات الصناعية. تهدف هذه الجهود إلى خلق بيئة صناعية متقدمة ومستدامة، تدعم الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقًا جديدة للصناعات المصرية في الأسواق العالمية.