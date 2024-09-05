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رسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع الفلسطينى عمر فرج

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 07:29 مساءً - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن التعاقد رسمياً مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل.

 

وكان مجلس إدارة النادي توصل لاتفاق مع اللاعب وناديه على كافة الأمور الخاصة بالصفقة، ووقع المهاجم على العقود الكترونياً في ظل تواجده مع منتخب فلسطين لخوض مباريات تصفيات أسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم .

 

 

 

يأتي تعاقد مجلس إدارة الزمالك مع الفلسطيني عمر فرج بعد موافقة البرتغالي جوزيه جوميز على إبرام الصفقة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد في ظل منافسة الزمالك على أكثر من بطولة.

 

وكان الزمالك سبق وتعاقد من قبل مع المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر لفريق سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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