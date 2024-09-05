حياة كريمة: مطبخ الكرم يقدم 15 ألف وجبة شهريًا للأسر المستحقة والأسر الفلسطينية المقيمة بالعريش

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 05:32 مساءً - كشفت مؤسسة حياة كريمة، تفاصيل «مطبخ الكرم» الذى أفتتحته المؤسسة اليوم بمدينة العريش كأول مطبخ مركزى في المدينة، مشيرة إلى أنه يستهدف تقديم أكثر من 15 ألف وجبة شهريًا حتى نهاية عام 2024، مع التركيز على توفير وجبات غذائية متكاملة تلبي أعلى معايير الصحة وسلامة الغذاء في جميع مراحل التحضير والإعداد.

وأكدت حياة كريمة أن مطبخ الكرم يستهدف الأسر المستحقة التي خضعت بياناتها لمراجعات اجتماعية دقيقةن لضمان تلبية احتياجاتها بناءً على عدد أفراد الأسرة ومدى استحقاقها للدعم، كما يقدّم المطبخ الدعم الغذائي للأسر الفلسطينية المقيمة في مدينة العريش.

وقالت مؤسسة حياة كريمة إنه في إطار التمكين الاقتصادي للمرأة، تشارك في إعداد الوجبات سيدات من فئة المرأة المعيلة، ما يسهم في توفير فرص عمل لهن ويساعد في تحقيق استقرار اقتصادي لأسرهن. ويُعد المشروع خطوة إضافية نحو تمكين المرأة وتطوير مهاراتها الاقتصادية والمهنية، وإضافة إلى ذلك، يسهم أبناء مدينة العريش من متطوعي مؤسسة حياة كريمة بشكل فعال في المشروع، من خلال المشاركة في عمليات التعبئة والتغليف وتوزيع الوجبات، ما يعزز قيم التضامن والمشاركة المجتمعية.

ويمثل مطبخ الكرم جزءًا من رؤية مؤسسة «حياة كريمة» الهادفة إلى تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في جميع أنحاء الجمهورية، من خلال برامج ومشروعات تنموية مستدامة تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وجرى إشهار مؤسسة حياة كريمة في 22 أكتوبر 2019 كمؤسسة مجتمع مدني غير هادفة للربح مشهرة في وزارة التضامن الاجتماعي برقم قيد 902. وتضم المؤسسة 50 ألف متطوع مصري يعملون في مختلف المجالات.

وتمتلك المؤسسة 27 مقرا في جميع محافظات الجمهورية، إلى جانب امتلاكها 51 من المنافذ في الجامعات المصرية وفي بعض مجمعات المحال التجارية الكبيرة والنوادي الرياضية. كما تتواجد حياة كريمة بشكل يومي بجانب المواطنين الأشد احتياجا في كل محافظات الجمهورية من خلال مقراتها ومتطوعينها المنتشرين في الأنحاء كافة.