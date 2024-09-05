نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رش وعلاج 4527 رأس ماشية خلال قوافل بيطرية مجانا بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت مديرية الطب البيطري بالحيزة، تحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد وكيل الوزارة – مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، قوافل علاجية وإرشادية مجانا لخدمة المربين.

وذلك بناء على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتوجيه قوافل علاجية وإرشادية لخدمة ودعم المربين فى كافة انحاء المحافظة ضمن فاعليات مبادرة 100 يوم بداية جديدة.

ونفذت القوافل في كل من:-

1- قافلة علاجية بوحدة البدرشين ادارة البدرشين البيطرية، بالجهود الذاتية للمديرية.

2- قافلة علاجية بقرية المنشئ ادارة الصف البيطرية بالاشتراك مع جمعية الجسر المصرى للاعلام والتنمية.

3- قافلة علاجية مجانية بقرية برنشت إدارة العياط البيطرية، بالاشتراك مع المركز القومى للبحوث.

4- قافلة علاجية بوحدة ميت رهينة ادارة البدرشين البيطرية، بالجهود الذاتية للمديرية.

وأسقرت اعمال القوافل عن ما يلي:-

1- تم رش عدد (1925) رأس حيوان ضد الطفيليات الخارجية.

2- تم تجريع عدد (650) رأس حيوان ضد الطفليات الداخلية والديدان

3- تم علاج عدد (410) رأس حيوان من الامراض الباطنية.

4- تم علاج عدد (169) رأس من الأبقار والجاموس لأمراض الرعاية التناسلية والعقم.

5- تم علاج عدد (1095) طائر ضد الامراض البكتيرية.

6- تم عمل عدد (88) حالة سونار.

7- تم أخد عدد(175) عينة دم لفحص مرض البروسيلا وكانت النتيجة سلبية.

8- تم عمل فحص تناسلى عن طريق الجس المستقيمى لعدد (15) رأس ماشية.

9- تم عمل عدد من الندوات الارشادية لتوعية صغار المربين للامراض الوبائية واهمية التحصين.

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