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قطاع المعاهد الأزهريّة والمجلس القومي للطفولة والأمومة يكرمان أوائل الثانوية الأزهرية (صور)

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطاع المعاهد الأزهريّة والمجلس القومي للطفولة والأمومة يكرمان أوائل الثانوية الأزهرية (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد، والدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحضور قيادات قطاع المعاهد الأزهرية والمجلس القومي للطفولة والأمومة، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها العلمي والأدبي وذوي البصائر، اليوم الخميس، بمقر مشيخة الأزهر، بحضور أولياء الأمور، حيث حرص المجلس القومي على تقديم شهادات تقدير وهدايا قيمة للأوائل.

وقال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لقد ظل الأزهر -ولا يزال- عنصرا من العناصر الأساسية التي شكلت بناء الإنسان المصري والعربي والإسلامي، وشكل وعيه وفكره قرابة أحد عشر قرنا من الزمان، يعمل على رفعة البنيان، وبناء الإنسان، فكان بحق مصدرا لإشعاع الثقافة والوعي، ومركزا لتألق الأفكار.

ووجه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية نصيحة للطلاب، قائلا: كونوا جيلا يقتدي بكم من بعدكم، وكونوا نبراسا يضيء الكون بعلمكم وقيمكم، ولا تهملوا الأصل؛ فالأصل هو بوابة حضارتكم، فأعملوا على الاستفادة منه، حتى تشرق حضارتكم، واعلموا أن أجدادكم من أئمتكم الذين تنسبوا إليهم أفادوا واستفادوا وطبقوا مبدأ الاستفادة ممن سبقهم خير تطبيق، وأقاموا حضارة فريدة دانت لها جميع الحضارات، وشهد لها الموافق والمخالف، فكونوا على أهبة الاستعداد، أصحاب هدف واضح، شعاره البناء ورفعة البلاد والعباد.

من جانبها بينت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن مشاركة المجلس في تكريم طلاب الأزهر المتفوقين المتواجدين هنا في صرح العلم ومنارته مشيخة الأزهر الشريف، هو عهد علينا وواجب تجاه كل من جعل التميز والتفوق هدفا له، عرفانا منا بكونهم فرسان المستقبل وأمل الوطن في التنمية والرخاء والتطور.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي أن الأمم تتنافس فيما بينها برعاية المبدعين ودعمهم إيمانا منهم بأنهم الأداة الفاعلة لبناء الإنسان وازدهار الأوطان، ومن هذا المنطلق جاء اهتمام المجلس القومي للطفولة والأمومة بتكريم المتفوقين من طلاب الأزهر الشريف، معربة عن خالص تقديرها لفضيلة الإمام الأكبر لدعمه الدائم لأبنائه من داخل الأزهر وخارجه، كما قدمت الشكر لآباء وأمهات الطلاب المتفوقين نظير ما قدموه لأبنائهم حتى وصلوا لأعلى درجات التفوق.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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